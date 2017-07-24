Parlamento'nun kapısına kilit vurdular!

Güney Asya ülkesi Maldivler'de ordu, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un talimatıyla parlamentonun kapısına kilit vurdu.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, muhalefet partisi Meclis Başkanı Abdullah Mesih'in görevden alınması için yapılacak oylamayı engellemek için Gayyum'un parlamentoyu kapattırdığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin parlamentonun kapısına kilit vurarak milletvekillerinin içeri girmesini engellediği ve içerdeki milletvekillerini dışarı çıkartmak için biber gazı kullandığı iddia edildi. Meclis Başkanı Abdullah Mesih hakkında yolsuzluk, kötü yönetim ve hak ihlalleri nedeniyle 'güvensizlik oylaması' yapılacaktı.

Muhalefet milletvekili Ahmed Mahluf yaptığı açıklamada, yaşanan olayı anayasaya aykırı olarak tanımlarken, Maldivler Demokratik Partisi vekili Eva Abdullah, "Yamin'in diktatörlüğünü göstermek için askerlerin seçilmiş vekilleri parlamentodan attığı görüntülerden daha iyi bir sembol olamazdı. Bu başkan, bütün meşruluğunu ve güvenilirliğini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Maldivler Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, daha önce seçimlerdeki rakiplerini tutuklatmak veya sürgüne zorlamakla suçlanmıştı. Gayyum bu günlerde daha önce 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten abisi Mamun Abdül Gayyum ve ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk lideri Muhammed Naşid'in başını çekti dört partilik bir muhalefet bloğuyla mücadele ediyor.