Parkta spor yapan kadınlara özel eğitmen

‘Haydi Bayanlar Spora’ projesi ve Kadın Spor Merkezi projeleri ile Manisalı kadınların beğenisini toplayan Şehzadeler Belediyesi, yeni başlattığı ‘Haydi Bayanlar, Sağlıklı Yaşam İçin Spora’ projesi ile salı ve perşembe günleri 07.00 - 09.00 saatleri arasında Gençlik Parkında, uzman eğitmenlere eşliğinde katılmak isteyen kadınlara spor eğitimi verecek. Projenin 22 Ağustos Salı günü başlayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisalı bayanlarımız için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Daha önce yaptığımız projeler bayanlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Haydi, Bayanlar Spora projemize büyük bir katılım olmuştu. Bunun yanı sıra Kadın Spor Merkezimizde büyük ilgi görüyor. Yeni başlattığımız proje ile bayanlar, Gençlik Parkımızda belediyemizin uzman eğitmenleri eşliğinde Bayanlarımız her salı ve perşembe günü 07.00 - 09.00 saatleri arasında spor yapabilecekler. Bu projemiz ücretsiz olup katılmak isteyen tüm bayanlarımız katılabilirler. Ayrıca bu çalışmalara katılmak isteyen bayanlara pilates topu hediyemiz olacaktır. Tüm Manisalı bayanları her salı ve perşembe günü 07.00 - 09.00 saatleri arasında Gençlik Parkına bekliyoruz” dedi.