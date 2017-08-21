Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Parkta spor yapan kadınlara özel eğitmen

Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında salı ve perşembe günleri sabah saat 07.00-09.00 saatleri arasında Gençlik Parkında spor eğitmenleri eşliğinde kadınlara spor eğitimi verilecek.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:37
Parkta spor yapan kadınlara özel eğitmen

‘Haydi Bayanlar Spora’ projesi ve Kadın Spor Merkezi projeleri ile Manisalı kadınların beğenisini toplayan Şehzadeler Belediyesi, yeni başlattığı ‘Haydi Bayanlar, Sağlıklı Yaşam İçin Spora’ projesi ile salı ve perşembe günleri 07.00 - 09.00 saatleri arasında Gençlik Parkında, uzman eğitmenlere eşliğinde katılmak isteyen kadınlara spor eğitimi verecek. Projenin 22 Ağustos Salı günü başlayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisalı bayanlarımız için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Daha önce yaptığımız projeler bayanlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Haydi, Bayanlar Spora projemize büyük bir katılım olmuştu. Bunun yanı sıra Kadın Spor Merkezimizde büyük ilgi görüyor. Yeni başlattığımız proje ile bayanlar, Gençlik Parkımızda belediyemizin uzman eğitmenleri eşliğinde Bayanlarımız her salı ve perşembe günü 07.00 - 09.00 saatleri arasında spor yapabilecekler. Bu projemiz ücretsiz olup katılmak isteyen tüm bayanlarımız katılabilirler. Ayrıca bu çalışmalara katılmak isteyen bayanlara pilates topu hediyemiz olacaktır. Tüm Manisalı bayanları her salı ve perşembe günü 07.00 - 09.00 saatleri arasında Gençlik Parkına bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:37
  1. Manisa
  2. Gençlik Parkı
  3. Faruk Çelik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    1. Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    2. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    3. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    4. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    5. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    6. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    7. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    8. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    9. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    10. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    11. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    12. Lapseki’de yol çalışmaları
    13. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    14. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    15. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    16. Gediz’de Motosiklet Festivali
    17. Organik tarım için 630 km pedal..
    18. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    19. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    20. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!