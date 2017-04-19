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Park halindeki araç patladı!

Niğde'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.

Park halindeki araç patladı!
Eklenme: 19 Nisan 2017, 05:56

Patlama sırasında araç içerisinde bulanan 24 yaşındaki Metin Ertan, ağır yaralandı. Olay, gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Metin Ertan, park halindeki 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada  patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgeye gönderilen bomba imha uzmanı ile olay yerine inceleme ekpleri, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Araçtaki çakmak gazı tüpünde meydana gelen sızıntının, patlamaya neden oldabileceği tahmin ediliyor. Uzman polisler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

 
EtiketleraraçNiğdepatlama3.SAYFA Haberleri
Haber Tarihi: 19 Nisan 2017, 05:56
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