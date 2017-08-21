Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Park halindeki araç kurşunlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, park halindeki aracın kurşunlanması sonucu pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar balkonda oturan kadına isabet etti. Olayda 1kişi yaralandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
Park halindeki araç kurşunlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Park halindeki araca ateş açılması sonucu aracın park ediği yerin yakınlarında balkonda oturan M.K., isimli kadına da saçmalar isabet etti. Saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
  1. Bahçelievler
  2. Adıyaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’da Filistinli gence suikast! Evinde ölü bulundu
    1. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    2. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    3. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    4. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    5. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    6. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    7. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    8. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    9. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    10. Lapseki’de yol çalışmaları
    11. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    12. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    13. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    14. Gediz’de Motosiklet Festivali
    15. Organik tarım için 630 km pedal..
    16. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    17. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    18. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    20. Yanan tekne sulara gömüldü
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!