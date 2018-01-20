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Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Karabük’te tek katlı bir evin bahçesinde park halindeki bir otomobil çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:35
Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Soğuksu Mahallesi Cengiz Topal Caddesi üzerinde Leyla Topal’a ait tek katlı evin önünde park halindeki 78 AL 414 plakalı otomobil henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum 110 ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Karabük Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobilin askerde olan Onur Topal’a ait olduğunu tespit eden polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:35
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