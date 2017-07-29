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'Park et devam et' otoparkları geliyor

Trafiğe yeni çözüm. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otoparklara yeni zorunluluklar getiren düzenlemeye son şeklini verdi. Buna göre büyük şehirlerde trafik sorununun çözümü için duraklara ve aktarma noktalarına yakın alanlara "park et devam et" otopark alanlarının ayrılması zorunluluğu geliyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:12
'Park et devam et' otoparkları geliyor

Özellikle büyük şehirlerdeki trafik ve otopark sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çözüm arayışı. Bakanlık 17 maddeden oluşan Otopark Yönetmeliği Taslağına son şeklini vererek kurumların görüşüne açtı. Her daireye bir otopark zorunluluğu da getiren düzenlemeye göre araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi amacıyla şehrin merkezi alanlar dışındaki çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen "park et devam et" otopark alanları ayrılacak. Bu otopark alanlarına sadece binek taşıtları, motosiklet ve bisikletler park edebilecek. Meskenlerde her daire için bir otopark yapılması zorunlu olacak. Beş yıldızlı otellerde her 3 oda için bir, hastanelerde her 75 metrekare için bir, ibadet yerlerinde her 100 metrekare için bir otopark yapılması gerekecek.

Şehirlerde oluşturulan otoparklardan elde edilen para "otopark hesabında" toplanacak. Otopark hesabında biriktirilen para yeni otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılacak. Otopark hesabında toplanan paralar otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Hesapta toplanan paranın amacı dışında kullanılıp kullanılmadığını İçişleri Bakanlığı denetleyecek.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:12
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