Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor

Çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Park Bahçe ekibi Kilis’i güzelleştirmek adına bordür boyama çalışması öncelikle tespit edilen parklarda yapılırken İnönü Caddesinde bordür boyama çalışması sürüyor. Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri,Eski Beşevler ve Kadın Fitness salonu çevresi peyzaj çalışması, spor salonun çevresinde yapılan peyzaj düzenlemesi ile yapının sert dokusunu yumuşatmak ve kent kimliğine yakışır düzenlemelerle alanın canlanmasını sağlamak amaçlanıyor. Palmiye, kokulu çalılar (lavanta,biberiye) ve dekoratif taş ile alana uygun çalışma yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, 2017 yılının başında bu yılın Park ve Bahçe yılı ilan ettiklerini açıklamıştı.