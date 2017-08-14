Paris'te terör paniği! Araç pizzacıya daldı
Paris yakınlarındaki Seine-et-Marne'de bir otomobil, bir pizzacı dükkanına daldı. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:25
Seine-et-Marne'de bir pizzacıya otomobiliyle dalan şahıs, sekiz yaşındaki bir kızın ölümüne, yedi kişinin yaralanmasına neden oldu. Görgü tanıkları, "sürücünün aracını kasıtlı olarak ve süratle içeri sürdüğünü" iddia etti.
Paris'in 60 kilometre doğusundaki Sept-Sorts kentinde meydana gelen olaya, emniyet ve ilk yardım ekipleri derhal müdahale etti.