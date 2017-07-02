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Paris'te terör alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles-de-Gaulle Havaalanı 2F terminalindeki yolcular, terör alarmı nedeniyle kısa süreli tahliye edildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:43
Paris'te terör alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles-de-Gaulle Havaalanı 2F terminalindeki yolcular, terör alarmı nedeniyle kısa süreli tahliye edildi.

Yaklaşık 2 bin yolcunun güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesi nedeniyle 20 kadar uçak seferi gecikmeli yapılabildi.

Havalimanı yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir kişinin zorunlu güvenlik kontrolünden geçmeden, çalışanlara ait "özel bölgeye" girmesi nedeniyle tedbir amaçlı terör alarmı verildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışanlara ait özel bölgenin güvenliğinden sorumlu kişinin, amirlerine haber vermeden görev yerini terk etmesi ve aramaya tabi tutulmadan söz konusu bölgeye giren bir kadının uzun süre bulunamaması nedeniyle yazılı mevzuat gereği tedbir amaçlı yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Geçen yıl sona erdirilmesi düşünülen olağanüstü hal, 14 Temmuz'da Nice kentinde meydana gelen ve 86 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıların ardından yeniden uzatılmıştı.

Parlamento, bu ay içinde olağanüstü hal uygulamasını 6. kez uzatacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:43
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