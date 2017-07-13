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Paris mahkemesinden Google kararı

Paris İdari Mahkemesi, Maliye Bakanlığının ABD merkezli teknoloji şirketi Google’a kestiği bir milyar 115 milyon euro para cezasını iptal etti

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
Paris mahkemesinden Google kararı

Mahkeme, geçmişten gelen birikmiş vergi cezaları için kesilen bir milyar 115 milyon euro tutarındaki cezasının haksız olduğuna ve vergiye tabi olmadığına hükmetti.

Gerekçeli kararda, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan şirketin “2005 ve 2010 yılları arasında Fransa’da vergiye tabi olmadığı” görüşüne varıldı.

Fransa’da 700 işçi çalıştıran Google, bu ülkede 2015 yılında 6,7 milyon euro şirketler vergisi ödemişti.

VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASIYLA YAKIN TAKİBE ALINDI

Mahkemedeki duruşmalarda Google’ın avukatları, şirketin söz konusu tarihlerde reklam gelirlerini İrlanda’da ödediği ve Fransa’da ikinci kez gelir vergisi ödemelerinin haksızlık olacağı görüşünü dile getirmişti.

Google, Avrupa ülkelerinde vergi kaçırdığı suçlaması yüzünden uzun süredir AB Komisyonu’nun da yakın takibinde bulunuyor.

90 GÜN SÜRE TANIMIŞTI

AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar euro rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanımıştı.

İngiliz hükümeti ile Google arasında bu ülkede 2005 yılından bu yana ödenmemiş vergi borçlarının ödenmesi için 130 milyon sterlin karşılığında bir uzlaşma sağlanmıştı.

İtalya ise Googla’a 306 milyon euro vergi cezası kesmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
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