Paris Belediye Başkanı yeni sığınmacı merkezi istedi
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte yeni sığınmacı merkezleri kurulması için hükümete çağrı yaptı.20 Haziran 2017 Salı 20:29
Hükümete mektup gönderen Hidalgo, Paris'te giderek artan sığınmacı sayısına dikkati çekerek, bu kişilerin içinde bulunduğu kötü koşullara işaret etti.
Son iki haftadır şehre gelen sığınmacı sayısında büyük bir artış yaşandığını kaydeden Hidalgo, Paris'teki La Chapelle sığınmacı merkezinin yetersiz kaldığını, bu yaz başkentte yeni bir merkez açılmaması durumunda binlerce sığınmacının sokaklarda yaşayacağını belirtti.
Fransa'nın Calais şehrindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampının geçen kasım ayında dağıtılmasının ardından Paris'teki sığınmacı sayısında artış yaşanmıştı.
Ayrıca son dönemde Fransa'nın başkenti Paris'te kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren ve merkezlerde yer bulamayan 150'den fazla sığınmacının uyuz hastalığına yakalandığı bildirilmişti.