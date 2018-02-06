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Parfüm fabrikasında korkutan yangın!

Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

06 Şubat 2018 Salı 23:05
Parfüm fabrikasında korkutan yangın!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit’ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 23:05
  1. Kocaeli
  2. Dilovası
  3. Gebze
  4. parfüm fabrikası
  5. yangın

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