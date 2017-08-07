Parçalı ay tutulması başladı. İşte saat saat tutulma hareketi

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşanacak. Ülkemizden de izlenebilecek olan kısmi Ay tutulması, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya'nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başlayacak, tutulma ortasına 21:20 civarında ulaşarak ve TSİ 22:18'de tutulma sona erecek. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.



Tahminlere göre, kısmi Ay tutulması gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye'den de izlenebilecek.

ÇIPLAK GÖZLE İZLEMENİN TEHLİKESİ YOK

En net haliyle Rusya'dan izlenebilecek olan ay tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda izlenebilecek. Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.

En son yaşanan tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

Aka Okulları Astronomi Hocası Erkan Arı, Saat 23.50’de Dünya’nın yarı gölge konisi de çıktıktan sonra tutulmanın biteceğini belirterek Parçalı Ay Tutulması’nın yaklaşık 1 saat 55 dakika, tutulmanın tümü ise yaklaşık 5 saat süreceğini ve tutulma ortasında Ay’ın parlaklığının yaklaşık 3 kat azalacağını ifade etti. Tutulma esnasında Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığının yaklaşık olarak 394 763 km olacağını ve Ay’ın görünür büyüklüğünün 31’ açı dakikası olacağını sözlerine ekleyen Arı ayrıca, tutulmanın, Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtalarından gözlenebileceğini, Türkiye’de Ay kırmızı renkte doğacağını ve kısmi tutulma gerçekleşmiş olacağını ifade etti.

Tutulma esnasında Ay Oğlak Takımyıldızının önünde olacak.

18.50.02 Kısmi Tutulma Başlangıcı

20.22.55 Parçalı Tutulma Başlangıcı

21.20.32 Azami Tutulum

22.18.10 Parçalı Tutulma Sonu

23.50.56 Kısmi Tutulma Sonu

Ay;

İstanbul’da saat: 20.03’de

Tekirdağ’da saat: 20.08’de doğacak

Ay, Dünya’nın arkasını dolanıp gölgesine girdiğinde Ay tutulması olur. Ay tutulmaları sadece dolunay evresinde gerçekleşir, Ay yüzeyini süpüren bir karanlık disk gölgesini görülür, bu dünyanın gölgesidir.

Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (dolunay safhasında) bulunması gerekir.

Ay, Dünya etrafında yılda yaklaşık 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ay’ın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Ay tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki arasında yaklaşık 5 9’ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Ay tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda hiç Ay tutulması olmayabileceği gibi, en çok üç Ay tutulması meydana gelebilir.

Tam, parçalı ve kısmi olmak üzere üç tip Ay tutulması vardır. Bir Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya ile Ay’ın yörüngelerinin düğüm noktalarında veya düğüm noktalarına çok yakın konumda olmaları gerekir. Aksi durumda düğüm noktalarının yakınlığına göre parçalı ya da kısmi tutulma gözlenir. Ay’ın uzaklığının tutulmaya etkisi ise, Ay ne kadar Dünya’ya yakınsa tutulma sürelerinin de o kadar artmasına sebep olur.