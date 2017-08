Paratic.com: Türkiye'de Paranın Tam Karşılığı Olan Portal

Merak ettiğimiz, aklımıza takılan her şeyi bulabildiğimiz gibi, eğlenceli dakikalar geçirebileceğimiz sayısız sosyal ağı da yine internet dünyasında bulabiliyoruz. Artık insanlar gündemi takip edebilmek için internet gazetelerini okumayı tercih ediyor. Bunun yanında herkes ilgi alanına göre içerik paylaşan sitelerde geziniyor. Örneğin; ekonomi, moda, film, kitap, otomotiv, teknoloji vs. Her konuda paylaşım yapan ayrı siteleri bulabilirsiniz. Ancak bazıları da var ki bu saydıklarımızın hepsini kapsıyor, deyim yerindeyse "yok yok." İşte bunlardan biri de Paratic! 2014 yılının Haziran ayında yayın hayatına başlayan Paratic.com esasında bir para ve ekonomi sitesi. Zaten şöyle bir göz gezdirdiğinizde, Türkiye'nin en büyük finans portalı olmayı amaçladıklarını hemen anlayabiliyorsunuz. Ekonomi, girişimcilik, finans ve yatırım gibi konularda bilgilendirmeyi amaçlasa da, şu an ne ararsanız bulabileceğiniz türden harika bir web sitesi konumunda. Güçlü bir yazar kadrosunun elinden çıkmış makaleler, daha ilk bakışta kalitesini belli ediyor. Toplamda 11 ana, 48 de alt kategoride yayın yapılıyor. Paratic.com öyle güzel bir platform ki sadece merak ettiğiniz bir konuyu ararken değil, boş zamanınızı değerlendirmek istediğinizde de uğrayabileceğiniz bir yer. Hatta içine girdiğinizde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Film listelerinden son çıkan araba modellerine, dünyanın en güzel manzaralarından teknolojik gelişmelere kadar her şey var. Hafta sonunuzu evde film izleyerek geçirmek istiyorsunuz ve bu konuda bir öneriye mi ihtiyacınız var? Hiç vakit kaybetmeden Paratic'in film kategorisini açıp, her türde yapılmış filmler hakkında bilgi alabilirsiniz. Alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanmış bu listeler sizi ne izleyeceğim derdinden fazlasıyla kurtaracaktır.

Paratic.com Nedir?

Türkiye'nin Para Portalı sloganıyla çıktığı yolda, her geçen gün hız kesmeden büyüyen Paratic.com ayda 3.000.000 tekil ziyaretçi sayısına ulaşmaktadır. Bu da ne kadar kaliteli ve okunan bir platform olduğunun ispatı aslında. Şu anda 6000'e yakın yazıdan oluşan dev bir arşivi bulunuyor. Hepsi birbirinden kaliteli olan bu içerikler Twitter ve Facebook sayfalarından günün her saati paylaşılıyor. Ayrıca sosyal ağ hesaplarında çok güzel galeriler ve dünyanın en başarılı isimlerinin sözlerini de bulabiliyorsunuz. Paratic Facebook Hesabı:https://www.facebook.com/paratic/Paratic Twitter Hesabı:https://twitter.com/Paraticcom 3 yıl gibi kısa bir sürede web dünyasında adını duyurmuş, hızla büyüyen bir oluşumdan bahsediyoruz. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri kendini sürekli yenileyen, okuyucunun beynine olduğu kadar gözüne de hitap eden bir yer. Görünen o ki başarılı olan sadece yazarlar değil. Paratic.com'un arka tarafında işinin ehli ve okuyucunun nelerden hoşlanabileceğini tahmin eden bir ekip var. Sitedeki görseller, tema, yazıların içerisinde gezinme kolaylığı gibi daha birçok şey tam bir profesyonel elinden çıkmış gibi. Son olarak; videolar, testler, galeriler, kitap listeleri, ek iş fikirleri gibi daha birçok konu hakkında bilgi bulabileceğiniz Paratic.com'da, aynı zamanda gündem haberlerinin ve piyasaların takibini yapabilirsiniz. Haber editörleri tarafından günün her saati paylaşılan haberler; borsa, döviz piyasaları, bankalar, ekonomi, teknoloji, otomotiv ve finans gibi birçok konuyu kapsıyor. Yani sözün özü, Paratic.com aradığınız her şeye fazlasıyla cevap veren, içi dopdolu ve güçlü bir web portalı!