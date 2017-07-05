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Paraşüt kazası kameraya böyle yansıdı
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan'ın, ilk kez atlayış yaptığı Denizli’de yaşadığı kaza, paraşütteki kamera ile görüntülendi.
05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:13
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:13
Ozan Ceylan
yamaç paraşütü
kaza
denizli
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