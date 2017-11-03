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Parasız kalan FETÖ şimdi de bunu yaptı

Fethullah Gülen’e övgü dolu sözler taşıyan şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri, dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon’da satışa çıkarıldı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:56
Parasız kalan FETÖ şimdi de bunu yaptı

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e övgü dolu sözler taşıyan şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri, dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon’da satışa çıkarıldı. Örgütün bu yolla yeni bir gelir arayışında olduğu değerlendiriliyor.

ethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’e övgü dolu sözler taşıyan şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri, dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon’da satışa çıkarıldı. Emsallerine oranla oldukça pahalı olan ve 19 ile 40 dolar arasında değişen ürünlerin Türkiye’ye satışı ise yasak. Örgütün bu yolla yeni bir gelir arayışında olduğu değerlendiriliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından faaliyetlerini büyük oranda yurtdışına taşıyan FETÖ, ekonomik durumunu ayakta tutmak için ilginç bir yönteme daha başvurdu.

TÜRKİYE’YE KARGO YOK

Gazete Habertürk'ün haberine göre, dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon’da terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in adıyla şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri satışa çıkarıldı. Terör örgütü elebaşısına övgü dolu sözler yazılı ürünler, 19 ile 40 dolar arasında satışa sunuldu. Ürünleri Amazon’da satan firma, Türkiye’den sipariş kabul etmiyor. Ürünlerin altında buna ilişkin, “Bu ürün Türkiye’ye kargolanamıyor” uyarısına yer verildi. Bununda Türkiye’deki örgüt mensuplarının deşifre olmalarını önlemek için konulmuş bir tedbir olduğu değerlendiriliyor.

Kaliteli ve ABD’li ünlü bir şapka üreticisi tarafından üretildiği vurgulanan ürünlerin, emsallerine oranla oldukça pahalı olması dikkat çekiyor. Benzer ürünler, Amazon’da 3-10 dolar arasında satışa sunuluyor. Gelirleri Türkiye’deki operasyonlar nedeniyle oldukça azalan örgütün bu yolla kendine yeni finansman sağlamayı amaçladığı kaydediliyor. Satıcı firmanın sahiplerinin ise ABD’de yaşayan bir Türk ve yabancı eşi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:56
  1. FETÖ
  2. Fethullah Gülen
  3. ABD
  4. Amazon
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