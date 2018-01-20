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Parasını yatıranlar dikkat! Her an çökebilir

Nobel ödüllü Yale Üniversitesi profesörü ekonomist Robert Shiller, kripto para birimi Bitcoin'in topyekun çöküşünü beklediğini söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:12
Parasını yatıranlar dikkat! Her an çökebilir

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece Bitcoin'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu. Ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.

"HOLLANDA'DA YAŞANAN LALE ÇILGINLIĞI'NI HATIRLATIYOR"

"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda Hollanda'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.

Lale Çılgınlığı, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği ve büyük ekonomik krize yol açtığı (1636-1637) döneme verilen isim.

Bitcoin, geçtiğimiz aralık ayında 20 bin dolarlık düzeyi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda aniden ucuzlamaya başladı. Halihazırda 12.500 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:12
  1. Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller
  2. bitcoin
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET1 sa önce
    Bu gözü kapalı Bitcoin çılgınlığı nedir? 2009 yılından ortaya çıkan ve her geçen gün Popülaritesi ni arttıran Bitcoin, şimdilik yönlendirilemeyen bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan bu güç, doğal olarak finans piyasalarını, büyük bankerleri ve küresel ölçekli bankaları korkutuyor. Çünkü Bitcoin herhangi bir kuruma, ülkeye ya da kişiye bağlı değil! Öyleyse neye kime hangi finansal tekellere hizmet ediyor arkasındaki gölge güç, yada güçler hangi kurum, kuruluş, yada; kişiler var ki, kontrol mekanizmalarından uzak! Birileri karşılıksız para basıp ta bunu sanal paralar üzerinden enflasyonu kontrol amaçlı değerlendirme ve dolayısıyla da ticaret hacmini dengelemeye mi çalışıyor? Sanal para olarak ekonomik dolaşıma çıkan ve arkasında hiçbir ülkenin merkez bankasının olmadığı; eksilininim veya artırımının değeri cinsinden ekonomik değerlenmesini nerede hangi kriterler baz alınarak yapılıyor. bu sanal para ekonomik gücünü nereden alıyor? Nasıl vergilendiriliyor? Acaba Yahudi merkezli silah fonlarını mı fonluyor? Bunlar bilinmezken bu çılgınlığı birileri yakara para aklayarak, yâda sadet zinciri oluşturarak küçük bir azınlığa imtiyaz hakkı verip; büyük çılgınlıkları körüklüyor olması ihtimal dâhilinde mi? Mafyalarınkara paralarını temizleyip birilerine yüzde üzerinden sus payı vererek sistemden temiz para çekme yâ da sisteme küresel ölçekli yatırımlarla para enjekte edip; para aklamak mı? Bazı Pasifikte ada ülkelerinin Bitcoin cinsinden dolar karşılığı vatandaşlık hakkı vermesi bu sanal paranın dolar tarafından finanse edilen ABD merkez bankası fed in dünya piyasasına karşılığı olmayan dolarların karşılığı ekonominsin eksik finansal ayağının takviyesi mi?ABD ekonomisinin, bütçe açıklarının kapatma hamlesi olarak ülkelerin milli paralara dönmesi sonucuiyice derinleşen finansal krizinin tedbir amaçlı hamlesi mi? Bunda saadet zinciri derinleşirken büyük çoğunluğun kapitali küçük azınlıklara mı akacak? Bitocin gibi düşük değerde yan sanal paralarda var bunlarda arkasında sözde hiçbir ülkenin para desteği olmadan nasıl dolaşıma çıkıyor ve eksi artı bazlı olarak değerlendiriliyor? Derin ağda kullanılan; Herhangi bir regülasyon (düzenleme) kurumuna ve denetimine bağlı olmayan bu sanal paralar ne üzerinden hangi para birimi yada tahvil piyasasında değerlendiriliyor? Bu çılgınlığı körükleyenler bilsinler ki ileride çok büyük sosyo- ekonomik krizlere sebebiyet verebilirler. Bir ekonomistimiz ise özetle: yakın gelecekte kripto para kavramı geleneksel para kavramının yerine geçecek, kripto para sistemine geçen hakim olan ülkeler, rekabet avantajı yakalayacaklardır. Operasyonlarkripto paralarla gerçekleşecek, ithalat ve ihracatta formaliteler azalacak, ülkeler arası saat farkının ya da bankaların açık olup olmamasının bir önemi kalmayacak, işlemler anında gerçekleşebilecektir. Yani ekonominin özü kripto paralar olacak, ileri teknoloji yolu, bu sistemlere hakim olmaktan ve çağı yakalamaktan geçiyor. Demekte…ekran kartları üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ticarete; alım satım da bir kambiyo değeri var mı? Varsa nasıl değerlendirilmeye tabi tutulacak? Bire bir işlem mi gerçekleşecek? Yani; RİG üzerinden takası mı söz konusu? Yoksa belli bir zümrenin ekonomik imtiyaz hakkı sanal ortam da RİG üzerinden meşrulaşması mı? Sahip olanların sanal ortam da ticaretlerinin, sahibi olmayanlara uzanımı, bağlantısı; müşterek refah, paylaşımda Nereye ve hangi meşru zemince gözetilip, kollanılıyor? İşte bitocin üzerindeki gizemler. Bu gizemler üzerinden oynanan ticari oyunlar her türünden kirli paraları gayri meşru zeminden meşru zemine getir ki; buda sahte para basmakla eş değer bir kalpazanlık türüdür, çünkü arkasıni dayadığı bir meşrutiyeti yoktur. Kısacası adı konulmamış kılıfı hazırlanmış sosyo- ekonomik krizdir. Birilerinin kazanıp; büyük bir çoğunluğun kaybetmesi, yani; fakirliği demektir. Kontrol mekanizması olmayan bu kripto paranın arkasındaki derin güçler kendi sadet zincirlerini oluştururken müşterisine algı operasyonlarıyla güç telkin edip, biz neyaptığımızı çok iyi biliyoruz merak etmeyin, biz altın yumurtlayan tavuklarız eğer bizi keserseniz siz kaybedersiniz algısını pompalamaktadırlar. Dünyanın en borçlu ülkesi ve 28-30 milyon yoksulu ve sigortasız vatandaşı olan abd dış ticaret açığı veren bir ülke olarak silah kartelleri ve petrol üzerinden oynadığı her oyun dış ticaret açığını iyice artırıp; içinden çıkılması zor bir duruma getirmiştir. dünyanın her coğrafyasında sergilediği duruşla, savaşları ve bunalımları tetikleyerek ekonomisinin darboğazını derinleştirip; küresel bazda rekabeti en yakını Çine kaptırmıştır. şimdi Çin’e karşı sergilediği ticaret savaşları ekonomik çöküşü nü yavaşlatma savaşıdır. Çin; ucuz işçilik ve ham madde ile karını minimize tutarak kaliteyi de yakalayıp, küresel ekonomide söz sahibi olmuştur. daha ileri hamleleri ise ABD ekonomisinin küresel bazda kapitalist gücünü çöküş noktasına getirmektir. bu açıdan ABD dış ticaret açığını kapatmak için başta ABD merkez bankasında karşılığı altın olarak bulunmayan dolarlarını. Çin ve Japon tahvillerin e çevirerek onları sistemde aklayıp; bu ülkelerin ekonomik rekabet şanslarını da azaltmakla kalmayıp; burada da ne kadar etik olduğunu göstermiştir(!)Dünya da deep web üzerinden işlemini gerçekleştirdiği arkasında hiç bir ülkenin merkez bankasının bulunmadığı bitoçin bile söylemlere göre abd in ticaret savaşında bütçe açığını kapatma hamlesiyle artıya geçme senaryosunun küçük bir parçasıymış. çin ve güney Korenin bu sistemi yasaklamaları ABD nin ekonomileri üzerinden palazlanmasına engel olması açısından son derece akıllı bir adımdır. daha ileri ekonomik adımlar; uzak doğu ortak pazarları ve d-8 i barındıran Ülker i bir ortak pazar çatısı altında birleştirip; müşterek yeni para birimine geçerek ABD in ekonomiler üzerindeki kirli senaryolarına dur demektir.. bu birliktelik çatısı altındaki( ismi ne olursa olsun ) her ortak pazar vatandaşının alım gücünü artırıp, refahını sağlar ki; burada düşünülmesi gereken nokta da çinin büyük nüfusu. buda ucuz işçilik ve yüksek teknoloji ürünlerinin dünya ticaret pazarlarında satışının gerçekleşmesiyle aşılır. ABD nin küresel baz da fakirliği artıncı ekonomik Hamellerini ortak ekonomik çatıların sanayi devrimleriyle bertaraf ettirilerek giderile bilir. düşünün; ABD tek başın dünya üretiminin yüzde kırk ile yüzde kırk beşini karşılıyor. düğüm noktası bu ve buna yoğunlaşmalıyız.
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