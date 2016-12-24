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Parasını ona yatıran kaybetti!

Borsa İstanbul'daki hisse senetleri bu hafta yüzde 0,80, 24 ayar külçe altınının gram fiyatı ise yüzde 016 değer kaybetti. Dolar ise yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Parasını ona yatıran kaybetti!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:45
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Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,80 geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 değer kaybetti. Dolar/TL, bu hafta yüzde 0,26 arttı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,80 değer kaybetti, dolar yüzde 0,26 değer kazandı.  BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 78.203,47, en düşük ise 76.883,74 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80'lik azalışla 76.972,15 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 azalarak 127,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,12 düşüşle 855,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 210,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise değişim göstermedi.

Bu hafta avro yüzde 0,14 değer kazanarak 3,6650 liraya, ABD doları ise yüzde 0,26'lık yükselişle 3,5130 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65, yatırım fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti

 
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