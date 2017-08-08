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Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

Kayseri’de paralarının ödenmediğini iddia eden 2 inşaat işçisi, çalıştıkları inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 22:48
Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi 1436. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan ve paralarının ödenmediğini iddia eden A.Ç. ve S.G. çalıştıkları 15 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıslarla iletişime geçen ekipler, aşağı indirmeye çalıştı. İşçiler ise paralarını almadan inmeyeceklerini söyledi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahısları ikna çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:48
  1. Kayseri
  2. Esenyurt
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