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Paranızı Türkiye’ye park edin

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde reformları hızlandıracağız. Yatırımların milli gelire oranına bakıldığında Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek konumdayız ama niteliği iyileştirilmeli. Makine teçhizata, Ar-Ge ve yazılıma yatırım lazım.Cari açığı azaltmaya yönelik yatırımları destekleyeceğiz" dedi.

13 Şubat 2018 Salı 09:23
Paranızı Türkiye’ye park edin

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, petrol zengini Müslüman ülkelere bir çağrısının olduğunu belirterek, “Paralarını çok düşük oranla Batı’ya park ediyorlar. Reel varlıklar, Türkiye’ye gibi, Endonezya gibi ülkelerde çok ciddi, uzun vadeli gelecek vadediyor” dedi.

Şimşek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanlığında gerçekleştirilen “İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı”nda Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu (TÜBİTAK) yeniden yapılandıracaklarını belirten Şimşek, “TÜBİTAK’ta Ar-Ge’yi, politika oluşturmayı ve fonlamayı ayıracağız. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman daha etkili çalışma söz konusu. Politikayı da gelişmiş ülkelerden ilham alarak çok daha net bir şekilde tanımlıyoruz. Finansman konusunda çok güçlü destekler var” diye konuştu.

Şimşek, melek yatırımcılar, risk sermayesi ve kitle fonlaması gibi konularda atılan adımlara işaret ederek, şöyle devam etti:

O da yetmedi, Kalkınma Bankasının start-up’lara, başlangıç düzeyinde gelecek vadeden şirketlere nasıl destek vereceği konusunda çalışıyoruz. Bankanın, bu firmalara destek vermesinin önünü açacağız. Hazine olarak fonlara para veriyoruz. Böylece ekosistemi daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bunlar sonuç üretecek ve Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Türkiye, bugün sorun diye gördüğümüz cari açığı tamamen geride bırakacak. Teknoloji firmalarını desteklemeye yönelik fonlar kurulacak. Dijital transformasyon için özel sektörle yol haritası hazırladık, onu paylaşacağız. Biz, her alanda bilim ve teknolojiyi daha güçlü devreye koyup destekleyeceğiz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:23
  1. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
  2. İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı

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