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Paramparça… Savaş uçakları bu hale geldi!

Moskova'nın Suriye'deki üssü Hımeymim'de enkaza dönen uçakların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:49
Paramparça… Savaş uçakları bu hale geldi!

Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim üssüne yapılan ve 2 Rus askerin öldüğü saldırıya ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ortaya çıktı.

Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne düzenlenen havan saldırısı nedeniyle 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

 Rus Kommersant gazetesinin isimsiz askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de havan saldırısı yapıldığı öne sürüldü.

 Haberde, saldırı sonucu Rus Hava Kuvvetlerine bağlı en az 4 Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

 BAKANLIK SALDIRIYI DOĞRULADI

 Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberinin doğru olmadığını söyledi. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtti.

 RUSYA UÇAKLAR TAHRİP OLMADI DEDİ AMA...

 Rusya'dan yapılan uçaklar tahrip olmadı açıklamasının ardından sosyal medyada Hmeymim üssüne ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus Su-24s ve Su-35S savaş uçaklarının isabet aldığı görülüyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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