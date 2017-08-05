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'Paramızı isteriz' diye ayaklanmıştılar! İcra takibi...

Geçtiğimiz günlerde iflasını isteyen Hollanda merkezli ünlü yapım şirketi Endemol Shine Türkiye, bir çok dizi oyuncusunun parasını ödememişti ve oyuncular 'paramızı isteriz' diye ayaklanmıştı. Oyuncu Songül Öden, bu olayın ardından söz konusu şirket hakkında icra takibi başlattı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:24
'Paramızı isteriz' diye ayaklanmıştılar! İcra takibi...

Songül Öden, ‘Serçe Sarayı’ adlı 15 bölüm yayınlanan dizinin sadece 13 bölümünde rol aldı. 2015’de yayınlanan dizinin yapımcılığını Hollanda merkezli Endemol Shine Türkiye üstlendi. Bölüm ücretlerini tamamını tahsil eden Öden’in bağlı olduğu İd İletişim Danışmanlık Ltd. Şti’ye elektronik posta gönderen Endemol medya, diziyi yurt dışına sattığını ve bu sebeple oradaki yayınlar için Öden’e 5 bin 102 lira 12 kuruş ödeme yapacağını bildirdi. Ödeme için serbest meslek makbuzu kesilerek kendilerine gönderilmesi istedi. İddiaya göre Endemol, Songül Öden’in ajansına defalarca ödeme yapacağını söyledi. Ancak verdiği tarihlerin hiçbirinde söz konusu ödemeyi yapmadı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:24
  1. söngül öden
  2. endomel
  3. Endemol Shine Türkiye
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