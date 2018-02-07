Para ve telefonlara dikkat!

Soğuk havayla birlikte grip, soğuk algınlığı, nezle gibi kış hastalıkları arttı. Hemen herkes, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerden yakındı. Her sene salgınlar ile ortaya çıkan enfeksiyonlar, bu yıl da başkalaşım geçirerek hassas bünyeleri adeta esir aldı. Medical Park Fatih Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, enfeksiyonlara karşı önemli açıklamalar yaptı.

Sık sık elinizi yıkayın

Değişime uğrayarak farklı tiplerde hastalıklara neden olan virüsler, genellikle aynı ortamda havanın solunmasıyla bulaşabilir. Toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçları bulaşıcılığın yüksek olduğu ortamlardır. Ayrıca kullandığımız paralar ve cep telefonları enfeksiyon taşıyıcı objelerin başında gelir. İsmi ya da şekli ne olursa olsun; domuz gribi, kuş gribi vb. viral hastalıklarda en önemli unsur bulaşıcılığı azaltmaktır. Bu da başta kişisel hijyen kuralları ile mümkün olabilmektedir. Bu kuralların en başında ise el yıkama gelir. Özellikle hastalık şüphesinde yakın temastan kaçınmak gerekir.

Hemen antibiyotik kullanmayın

Salgın hastalıklar; boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük, çok yüksek olmayan ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomlar oluşturabilir. Bu şikayetlerle karşılaşır karşılaşmaz antibiyotik kullanmak gereksiz ve yanlıştır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, pek çok antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimine sebep olmakta ve toplum sağlığına ciddi boyutlarda tehdit oluşturur.

Ölüme yol açabilir

Ateşin 37.5 derecenin üstüne çıkması, kırgınlığın ve halsizliğin artması, hastalığınızın 5-7 günden uzun sürmesi durumunda hekime gidilmelidir. Unutmayalım ki basit enfeksiyonlar ciddi rahatsızlıklara dönüşebilir, hatta bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ölümlere dahi neden olabilir.

Zencefilli karışım

Bütün tedbirlere rağmen hastalık belirtileri başladıysa mutlaka sıvı tüketimini artırmak gerekir. Bitkisel ve doğal ürünler içeren ilaçlar ile bilinmeyen ilaçlar ve ürünlerin kullanılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Boğaz ağrısı için evde yapacağınız zencefil, karabiber, limon, bal (kişide şeker hastalığı yok ise) karışımı 2 dakika kaynatılıp günde 3-4 bardak tüketilebilir. Bir litre kaynamış ve dinlendirilmiş suya atılacak bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz karışımı de günde 3-4 kez buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilebilir.

Meyve sebze tüketin

Kış hastalıklarıyla baş edebilmenin en önemli kuralı; dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak ve stresten uzak kalmaktır. Doğal ve yeterli besleniyor, mevsiminde yetişen meyve ve sebze tüketiyorsanız, hekiminiz tavsiye etmedikçe ek vitamin veya diğer gıda takviyelerini kullanmanız gereksizdir. (Kadınvekadın)