Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Para kasasını market arabasıyla götürmüşler

Sakarya'da bir evden içinde yaklaşık 90 bin liralık altın, para ve silah bulunan para kasasını market arabasıyla çaldıktan sonra yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
Para kasasını market arabasıyla götürmüşler

Dilmen Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eve  giren hırsızlar, içinde bir miktar para ve altın bulunan kasayı alarak evden  dışarı çıkardı. Evin dışına çıkardıkları kasayı market arabasına koyan  şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için il genelinde  başlattığı çalışma sonucunda, A.Y. (20), D.S. (18) ve M.Y.'yi (17) Erenler  ilçesinde yakalandı.

Zanlıların ikisi ev, ikisi iş yerinden olmak üzere 4 ayrı hırsızlık  olayına daha karıştığı tespit edildi.

Yapılan aramada, açılan kasanın içinde olduğu tespit edilen yaklaşık  90 bin lira değerinde 8 bilezik, 1 kolye, 40 çeyrek altın, 3 kol saati, 2 küpe, 2  rozet, 1 zincir, biri kuru sıkı 2 tabanca, 525 tabanca mermisi, 1 kırmalı tüfek,  50 av fişeği ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında hırsızların para kasasını market  arabasına koyarak götürmeleri  yer alıyor.

Ev sahibi Emekli Orman Muhafaza Memuru Bayram Aygın, gazetecilere  yaptığı açıklamada, gece saatlerinde evinde bulunmadığı sırada hırsızlık olayının  gerçekleştiğini anlattı.

Hırsızların camdan eve girdiğini ve kasayı aldığını ifade eden Aygın,  şunları kaydetti:

"Kasada belirli miktarda altınım vardı. Hepsini aldılar ama emniyet  birimleri gereken her şeyi yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Kasayı iki kişi,  ikinci kattan kaydırarak indirildikten sonra sürükleyerek market arabasına koyup  kendi evlerine götürmüşler. Orada kasayı tamamen parçalamışlar ama emniyet  mensuplarımız olaya vaktinde müdahale ettiği için, bizi çok sevindirdi.  Kasadakilerden biraz eksiğim var ama artık eksik gözetmiyoruz. Artık onları ne  yaptılar bilemiyoruz. Yaklaşık 90 bin liralık altın vardı."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    1. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    2. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    3. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    4. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    5. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    6. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    7. Para kasasını market arabasıyla..
    8. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    9. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    10. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    11. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    12. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    13. Samsunspor Teknik Direktörü..
    14. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    15. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    16. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    17. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    18. Teröristler fena tutuştu
    19. Bursa'da Suriye uyruklu kadın boğazı..
    20. Beşiktaş'a yıldız golcü!
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması