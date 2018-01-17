Para kasasını market arabasıyla götürmüşler

Dilmen Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eve giren hırsızlar, içinde bir miktar para ve altın bulunan kasayı alarak evden dışarı çıkardı. Evin dışına çıkardıkları kasayı market arabasına koyan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için il genelinde başlattığı çalışma sonucunda, A.Y. (20), D.S. (18) ve M.Y.'yi (17) Erenler ilçesinde yakalandı.

Zanlıların ikisi ev, ikisi iş yerinden olmak üzere 4 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi.

Yapılan aramada, açılan kasanın içinde olduğu tespit edilen yaklaşık 90 bin lira değerinde 8 bilezik, 1 kolye, 40 çeyrek altın, 3 kol saati, 2 küpe, 2 rozet, 1 zincir, biri kuru sıkı 2 tabanca, 525 tabanca mermisi, 1 kırmalı tüfek, 50 av fişeği ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında hırsızların para kasasını market arabasına koyarak götürmeleri yer alıyor.

Ev sahibi Emekli Orman Muhafaza Memuru Bayram Aygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde evinde bulunmadığı sırada hırsızlık olayının gerçekleştiğini anlattı.

Hırsızların camdan eve girdiğini ve kasayı aldığını ifade eden Aygın, şunları kaydetti:

"Kasada belirli miktarda altınım vardı. Hepsini aldılar ama emniyet birimleri gereken her şeyi yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Kasayı iki kişi, ikinci kattan kaydırarak indirildikten sonra sürükleyerek market arabasına koyup kendi evlerine götürmüşler. Orada kasayı tamamen parçalamışlar ama emniyet mensuplarımız olaya vaktinde müdahale ettiği için, bizi çok sevindirdi. Kasadakilerden biraz eksiğim var ama artık eksik gözetmiyoruz. Artık onları ne yaptılar bilemiyoruz. Yaklaşık 90 bin liralık altın vardı."