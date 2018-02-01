Para dolu uçak kaçırıldı!

Kolombiya'da otoyol gişelerinden toplanan yaklaşık 610 bin dolarlık hasılatı taşıyan küçük bir kargo uçağından haber alınamıyor. Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı, Aguachica havalimanına inişinin ardından silahlı kişilerce kaçırıldı. Olayın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatıldı, polis ve askeri birlikler mürettebatla birlikle kaçırılan uçağı arıyor.

Yerel basın, soygunu yapan silahlı kişilerin Bogota yönetimiyle barış masasını deviren Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını yazdı. Görgü tanıkları, ELN militanlarının uçağa bindiğini söylüyor.