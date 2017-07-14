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Para çektiği ATM'den bakın ne çıktı!

ABD'de bir ATM'den para çekmeye çalışan kişi hayatının şokunu yaşadı. ATM'nin içinde sıkışan bir görevlifiş boşluğundan yardım notu göndererek sıkıştığı yerden kurtuldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:50
Para çektiği ATM'den bakın ne çıktı!

Amerika Teksas'ta ATM'nin içinde sıkışan bir görevli, ATM'nin fiş verdiği boşluktan yardım notu göndererek kurtuldu.

Polisin verdiği bilgiye göre bankanın renovasyonunda çalışan görevli ATM'nin kasası içinde kilitli kalmadan önce telefonunu arabasında bıraktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, adı açıklanmayan işçi Çarşamba günü ATM müşterilerine makinanın içinden seslenerek ve not yazarak kurtuldu.

 

(ATM'nin içinde sıkışan görevli, para çeken müşterilere içerden not uzattı: "Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil. Lütfen bu numaradan patronumu arayın.")

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:50
  1. ATM
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