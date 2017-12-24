Para Batı’dan, yıkım Çatı’dan

Türkiye’de kadın erkek ilişkilerini sabote ederek aile kurumunu dinamitleyen STK görünümlü etki ajanlarına AB ülkelerinden destek yağıyor. Değiştirilmesi gündeme gelen 6284, süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi yuva yıkıcı hukuki uygulamalara kol kanat geren, bu yönde kamuoyu algısını yönetmeye çalışan Mor Çatı isimli vakıfla ilgili yayınladığımız “Yuva yıkan yasayı Hollanda fonluyor” manşetimiz büyük yankı uyandırırken Akit, Mor Çatı hakkında bir karanlık perdeyi daha aralayacak bilgilere ulaştı.

Aile bütünlüğüne karşı feminizmi adeta silah olarak kullanan STK’ların tepe oluşumu olan Mor Çatı Vakfı’nın her yıl Batılı ülkeler tarafından fonlandığı tespit edildi. Toplum düzeni ve aile yapısını dejenere edici “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği”, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği”, “Sivil Düşün Programı” adıyla yürütülen birçok proje için Mor Çatı’ya yurt dışından para akışı sağlandı.



VAKIF GÜÇLENDİRMEK İÇİN “KRAL” PARASI



En küçük şikayette dahi babaların evlerinden 6 ay süresince uzaklaştırıldığı hukuk skandallarıyla dolu 6284 sayılı kanunun uygulanması ve izlenmesi için Mor Çatı’ya finansman sağlayan Hollanda Krallığı, söz konusu vakfın etki alanını genişletmesi için gerçekleştirdiği çalışmaya da destek verdi. “Mor Çatı Gönüllü Ağını ve Kadınların Destek Mekanizmalarını Güçlendirme” projesine Hollanda Konsolosluğu İnsan Hakları Fonu parasal kaynak sağladı.



Hollanda’nın yanı sıra İsveç Başkonsolosluğu da 4 proje kapsamında feminist Mor Çatı’ya para aktardı. İsveç’in fonladığı projeler arasında “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği” konulu çalışmanın olması dikkat çekti. Kırsal kesimlerdeki Müslüman Anadolu kadınını “şiddet” bahanesiyle eşine karşı kışkırtma ve yuva dağıtmaya teşvik amaçlı proje için 2012’de çalışmalara başlayan Mor Çatı’nın masrafları İsveç Başkonsolosluğu tarafından ödendi.





MÜLTECİLER İÇİN VERMEDİLER, MOR ÇATI’YA OLUK OLUK AKITTILAR



Haçlı Batı’nın zirve örgütlenmesi Avrupa Birliği’nin de Mor Çatı’yı beslediği tespitine varıldı. Türkiye’ye sığınan mültecilerin himayesi için Türkiye’ye verdiği mali yardım sözünü tutmayan AB, 2010-2017 yılları arasında 4 projede Mor Çatı’yı fonladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği”, “Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması”, “AB Sivil Düşün Programı”, “Eviçi şiddeti önlemek için köprüler kurmak” adlı 4 proje kapsamında Mor Çatı’yı finanse etti.

Türk aile yapısına uymayan yasalar sebebiyle, birçok aile perişan oluyor, cinnetler ve kadın cinayetleri ile intiharlar art arda geliyor. Batı’nın kendilerinin bile terkettiği uygulamaları Türkiye’ye dayattığını ifade eden uzmanlar, yasanın bir an önce gözden geçirilmesini istiyor.



İŞTE O PROJELER



Mor Çatı Vakfı’nın yıllık faaliyet raporlarına da yansıyan yurt dışı finansman kaynakları ve para akışı sağlanan projeler şunlar:



- 2010: “Eviçi Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.



- 2012: “Sığınaksız Bir Dünya İçin İletişim Ağı Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.



- 2012: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.



- 2013: “6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi.” Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu fonladı.



- 2013: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi” kapsamında İstanbul’da üç gün süren atölye çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmaları da İsveç Başkonsolosluğu fonladı.



- 2014: “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.



- 2015: “Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.



- 2016: “Sivil Düşün Projesi” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.



- 2016: “Avrupa ve Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.



- 2016: “Mor Çatı Gönüllü Ağını ve Kadınların Destek Mekanizmalarını Güçlendirme Projesi.” Hollanda Konsolosluğu fonladı.

- 2017: “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış Projesi.” AB Türkiye Delegasyonu fonladı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL