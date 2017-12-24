Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Para Batı’dan, yıkım Çatı’dan

Gazetemiz Akit, Türk aile yapısını dağıtmayı amaçlayan karanlık çevrelerin maskesini indirmeye devam ediyor.

24 Aralık 2017 Pazar 04:28
Para Batı’dan, yıkım Çatı’dan

Türkiye’de kadın erkek ilişkilerini sabote ederek aile kurumunu dinamitleyen STK görünümlü etki ajanlarına AB ülkelerinden destek yağıyor. Değiştirilmesi gündeme gelen 6284, süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi yuva yıkıcı hukuki uygulamalara kol kanat geren, bu yönde kamuoyu algısını yönetmeye çalışan Mor Çatı isimli vakıfla ilgili yayınladığımız “Yuva yıkan yasayı Hollanda fonluyor” manşetimiz büyük yankı uyandırırken Akit, Mor Çatı hakkında bir karanlık perdeyi daha aralayacak bilgilere ulaştı.
Aile bütünlüğüne karşı feminizmi adeta silah olarak kullanan STK’ların tepe oluşumu olan Mor Çatı Vakfı’nın her yıl Batılı ülkeler tarafından fonlandığı tespit edildi. Toplum düzeni ve aile yapısını dejenere edici “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği”, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği”, “Sivil Düşün Programı” adıyla yürütülen birçok proje için Mor Çatı’ya yurt dışından para akışı sağlandı.

VAKIF GÜÇLENDİRMEK İÇİN “KRAL” PARASI

En küçük şikayette dahi babaların evlerinden 6 ay süresince uzaklaştırıldığı hukuk skandallarıyla dolu 6284 sayılı kanunun uygulanması ve izlenmesi için Mor Çatı’ya finansman sağlayan Hollanda Krallığı, söz konusu vakfın etki alanını genişletmesi için gerçekleştirdiği çalışmaya da destek verdi. “Mor Çatı Gönüllü Ağını ve Kadınların Destek Mekanizmalarını Güçlendirme” projesine Hollanda Konsolosluğu İnsan Hakları Fonu parasal kaynak sağladı.

Hollanda’nın yanı sıra İsveç Başkonsolosluğu da 4 proje kapsamında feminist Mor Çatı’ya para aktardı. İsveç’in fonladığı projeler arasında “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği” konulu çalışmanın olması dikkat çekti. Kırsal kesimlerdeki Müslüman Anadolu kadınını “şiddet” bahanesiyle eşine karşı kışkırtma ve yuva dağıtmaya teşvik amaçlı proje için 2012’de çalışmalara başlayan Mor Çatı’nın masrafları İsveç Başkonsolosluğu tarafından ödendi.



MÜLTECİLER İÇİN VERMEDİLER, MOR ÇATI’YA OLUK OLUK AKITTILAR

Haçlı Batı’nın zirve örgütlenmesi Avrupa Birliği’nin de Mor Çatı’yı beslediği tespitine varıldı. Türkiye’ye sığınan mültecilerin himayesi için Türkiye’ye verdiği mali yardım sözünü tutmayan AB, 2010-2017 yılları arasında 4 projede Mor Çatı’yı fonladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği”, “Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması”, “AB Sivil Düşün Programı”, “Eviçi şiddeti önlemek için köprüler kurmak” adlı 4 proje kapsamında Mor Çatı’yı finanse etti.

Türk aile yapısına uymayan yasalar sebebiyle, birçok aile perişan oluyor, cinnetler ve kadın cinayetleri ile intiharlar art arda geliyor. Batı’nın kendilerinin bile terkettiği uygulamaları Türkiye’ye dayattığını ifade eden uzmanlar, yasanın bir an önce gözden geçirilmesini istiyor. 

İŞTE O PROJELER

Mor Çatı Vakfı’nın yıllık faaliyet raporlarına da yansıyan yurt dışı finansman kaynakları ve para akışı sağlanan projeler şunlar:

- 2010: “Eviçi Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

- 2012: “Sığınaksız Bir Dünya İçin İletişim Ağı Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

- 2012: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi.” İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

- 2013: “6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi.” Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu fonladı.

- 2013: “Yerel Kadın Örgütlerinin Ev içi Şiddete Karşı Güç Birliği Projesi” kapsamında İstanbul’da üç gün süren atölye çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmaları da İsveç Başkonsolosluğu fonladı.

- 2014: “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların Güçbirliği Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

- 2015: “Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

- 2016: “Sivil Düşün Projesi” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

- 2016: “Avrupa ve Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi.” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fonladı.

- 2016: “Mor Çatı Gönüllü Ağını ve Kadınların Destek Mekanizmalarını Güçlendirme Projesi.” Hollanda Konsolosluğu fonladı.

- 2017: “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış Projesi.” AB Türkiye Delegasyonu fonladı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 04:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Sivas lı Sivas lı 21 dk önce
    Eşten ayrıl yeni eşle imam nikahıyla evlen eski eşten nafaka almaya devam bu zulüm artık bitsin bu suistimal artık bitsin bitsin bitsin
  • Sorguç Sorguç 1 sa önce
    Hocam teşekkür ediyorum lütfen devam edin. Hatırlatmak bizim görevimiz Eğer buna rağmen hala bu şer odakları at koşturmaya devam ediyorsa vebal hükümete aittir.
  • Kultigin. Kultigin. 2 sa önce
    Çok muhterem fatma Betül hanim efendiye duyurulur kimlerin ipine sarıldığınin farkında deyilmi ki acep...???
  • HarunHarun2 sa önce
    Allah sizden razı olsun,degerli yazar.
  • SuphiSuphi2 sa önce
    Emeğine sağlık Faruk hocam. Bu konudaki haberlerini dikkatle takip ediyorum. Desteklediğimi bilmenizi istiyorum.
  • Orhan Orhan 3 sa önce
    Yazınız ve hassasiyetiniz için Tebrikler
  • Atı alan Üsküdar'ı geçti. Atı alan Üsküdar'ı geçti. 3 sa önce
    Bunu yeni mi Görüyorsunuz. Günaydın.
  • E.ozdemir.E.ozdemir.3 sa önce
    Şu turk devleti kadar ayakta uyuyan bir devlet gormedim. Bırakın bu ahlaksız Fonları ulke talan edilip onlarca bankalarin içi boşaltılip hortumlanirkenbirkaç cuntacı kafa kafaya verip senelerdir darbe yaparken en azılı teröristleri mahkeme salıp sonra avrupadan istenirken herşey olup bittikten sonra tedbir alan tek ulke Türkiyedir. Örnegin Cumhuriyet döneminde hala bir dişe gelir hava savunma sistemimiz yok. Yok 2019 sonunda s400 ler gelecekmisde.........
  • huseyin yildizhuseyin yildiz4 sa önce
    bu haberi tebrik ediyorum.. akit bu konulara daha agirlik vermeli ve gazetenizde ust baslikta yer almasini dilerim... hep milro planda yikim pesindeler dolayisi ile sizin detayli ve devamli haber yapmaniz gerekir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Filipinler’de alışveriş merkezinde yangın: 37 ölü
  1. Filipinler’de alışveriş merkezinde..
  2. Fırtına yurt binasının çatısını uçurdu
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
  4. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
  5. Terim'den yeni kamp kararı!
  6. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
  7. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
  8. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
  9. Trump, ümmeti uyandırdı
  10. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
  11. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
  12. Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman..
  13. 695 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç..
  14. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
  15. Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
  16. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
  17. AK Parti anket yaptırdı, işte çarpıcı..
  18. Yeni işler yapma vakti geldi
  19. Kanal İstanbul’da geri sayım
  20. Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı:..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...