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Papazdan 'Mescid-i Aksa'yı İsrail'den koruyalım' çağrısı

Siyonist işgalci her kesimden tepki görüyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki gösteriliyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:01
Papazdan 'Mescid-i Aksa'yı İsrail'den koruyalım' çağrısı

Bir tepki de hristiyan aleminden geldi. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.

Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken Hristiyan dünyasından ilk tepki geldi. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı. 

Atallah Hanna, İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde planları olduğunu bu planların gerçekleştirmesine Hristiyan ve Müslümanların izin vermemesi gerektiğini belirtti. 

YeniAkit

Filistin, İsrail ile tüm ilişkilerini askıya aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.

Filistin devlet televizyonunun yayınladığı konuşmasında Abbas, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına dedektör yerleştirmesini kabul etmediklerini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldık." dedi.

Abbas, "Hayali güvenlik kılıfına sokulmuş siyasi uygulamalar olduğu için dedektörleri reddediyoruz. Bu uygulama, Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi ve barış süreci ile kazanımlarından kaçmayı hedefliyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:01
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