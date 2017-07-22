Papazdan 'Mescid-i Aksa'yı İsrail'den koruyalım' çağrısı
Siyonist işgalci her kesimden tepki görüyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki gösteriliyor.22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:01
Bir tepki de hristiyan aleminden geldi. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.
Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken Hristiyan dünyasından ilk tepki geldi. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.
Atallah Hanna, İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde planları olduğunu bu planların gerçekleştirmesine Hristiyan ve Müslümanların izin vermemesi gerektiğini belirtti.
YeniAkit
Filistin, İsrail ile tüm ilişkilerini askıya aldı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.
Filistin devlet televizyonunun yayınladığı konuşmasında Abbas, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına dedektör yerleştirmesini kabul etmediklerini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldık." dedi.
Abbas, "Hayali güvenlik kılıfına sokulmuş siyasi uygulamalar olduğu için dedektörleri reddediyoruz. Bu uygulama, Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi ve barış süreci ile kazanımlarından kaçmayı hedefliyor." diye konuştu.