Papazdan Filistin'de sivil itaatsizlik çağrısı

Batı Şeria İslam-Hristiyan Komisyonu Üyesi papaz Manuel Musellem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te son dönemde yaşananlar karşısında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya metal dedektörlerden girmeyerek ve kapılarında namaz kılarak direnmesinin bir çeşit sivil itaatsizlik olduğunu, bu durumun tüm Filistin topraklarına yayılması gerektiğini belirtti.



Musellem, "Aksa ve Kudüs mücadelesi, işgalcilerle çatışmanın bir parçası. Bizler Siyonistlerin işgali altındaki Filistinli Arap halkıyız. İşgale denk bir şeyler yapmalı ve bu işgalden kurtulmalıyız." dedi.

Filistinli tüm kesimlere işgalsiz bir gelecek için birlik olma ve yeni bir kurtuluş örgütü kurma çağrısında bulunan Musellem, "Sivil itaatsizlik barışçıl direniştir. Dünyada bazı halklar bu sayede sömürgeden kurtulabilmiş, zafer kazanabilmiştir. Bu özgürlüğe giden bir yol." diye konuştu.

İsraillilere seslenen Musellem, şunları kaydetti:

"Sizin, Filistin'in bir karış toprağında hakkınız yok. Bu topraklar hiçbir zaman sizin olmadı. Siz İshak ve Yakup peygamberlerin torunları değilsiniz. Bizim topraklarımıza dünyanın farklı farklı yerlerinden geldiniz. Buradaki halkı zorla göç ettirip, kaynakları çalmak istiyorsunuz. Servet arıyorsunuz."

"Ben Filistinli bir Arabım. Bu topraklar bizim. Ben bir Hristiyanım. Aksa da bizim, Kıyamet Kilisesi de Yeniden Doğuş Kilisesi de. Filistin toprakları Müslümanlardan önce Hristiyanları ilgilendiriyor." diyen Musellem, İsrail makamlarına şu ifadelerle seslendi:

"Aksa'nın kapılarına kim için dedektör koyuyorsunuz? Müslümanları Müslümanlardan korumak için mi? Hristiyanları Müslümanlardan korumak için mi? Bu yaptıklarınız söyledikleriniz hepsi yalan. Bu uygulamaları Aksa'da ya da El-Halil'deki İbrahim Camisi'nden Yahudi yerleşimciler Müslümanları öldürürken hiç görmedik. Burada garip olan yabancı olan sensin asker. Mescidin saygınlığını ihlal eden ve kutsal mekanlarımızda ibadetimizi engelleyen sen. 14 Temmuz'da Aksa'da yaşananların sebebi de sensin."

Kudüs'te yaşananların arkasında siyasi amaçların olduğuna işaret eden Musellem, "Bu siyasi bir oyun, bir senaryo. İsrail, her olaya müdahil olmaya, otorite kurmaya çalışıyor. Bu sayede Aksa'nın tüm kapılarının anahtarlarını ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiğinde aldığı Aksa'nın Mağaribe kapısının anahtarını geri vermesini isteyen Musellem, İsrail'in bu anahtarı Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokmak için kullandığını aktardı.

Musellem, "Araplar ve Müslümanlar, Mağaribe kapısının anahtarının 1960'tan bu yana İsrail'in elinde olmasını nasıl kabul ediyorlar. İsrailliler, hareme istedikleri zaman giriyorlar. Avluda oynuyor, dans ediyor, şarkılar söylüyorlar. Burası kutsal bir mekan. Onların piknik yeri değil. Burası Allah'ın evi. Buraya giren herkesin huşu ve saygı içinde girmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA