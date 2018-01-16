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Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi

Şili'yi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa'yı protesto edenler, sokaklarda polisle çatışıyor.

16 Ocak 2018 Salı 20:26
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi

Güney Amerika ülkesi Şili'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geniş çaplı protestolarla karşılaştı.

Ziyaretin ilk gününde Araucania'da iki, Puento Alto'da bir kilise yakıldı. Son günlerde saldırıya uğrayan kilise sayısı dokuz.

Başkent Santiago'da sokağa çıkan yüzlerce gösterici ise, polisle kıyasıya çatışıyor.

Uluslararası haber ajansları, polisin gözaltına aldığı çok sayıda protestocunun fotoğrafını servis etti. Polis, göstericilere karşı tazyikli su kullanıyor.

Şili, kilisede görev yapan rahiplerin çocuklara tacizde bulunduğu haberleriyle gündeme gelen ülkelerden biri. Protestocular, Papa'ya olayların üstünün kapatılması nedeniyle öfkeli.

Şilili ünlü yönetmen Pablo Larrain, konuyu işlediği The Club adlı filmiyle büyük ses getirmişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 20:26
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