Papa'dan skandal ''cennet'' yorumu

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki halkla buluşmasında dini öğretilere ilişkin konuşan Papa Francesco, “Cennet, umudumuzun hedefi” başlığını işledi.

İtalya ile dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce kişiye hitap eden ve İncil’den alıntılar yapan Papa, Hazreti İsa’nın cennet kelimesini sadece bir kez; çarmıha gerildiğinde bir suçluyla konuşması sırasında telaffuz ettiğine ve İncillerde sadece bundan bahsedilirken bu kelimeye yer verildiğini ifade etti.

Papa, Hazreti İsa’nın, kendisiyle birlikte çarmıha gerilen ve oradaki diyaloglarından sonra tövbe eden iki hırsızdan biri olan (Aziz) Dismas’a verdiği bir cevapta cenneti ilk ve son kez ağzına aldığını söyleyerek, “Cennet masalsı bir yer değildir, hatta büyülü bir bahçe de değildir. Cennet, Tanrı ile kucaklaşmaktır, sonsuz aşktır ve oraya, bizim için çarmıhta ölen İsa sayesinde gireceğiz” ifadelerini kullanarak bir skandala imza atı.