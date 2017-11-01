Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum

"Bazen dua ederken uyuyakaldığım bile oluyor. Rahibe Teresa da bunu yapıyordu. "Tanrı aslında kendisine dua edilirken birilerinin uyuyakalmasından hoşlanır" dedi.

Dua eden Hrıstiyanların kendilerini 'babalarının kucağında' gibi hissetmesi gerektiğini söyleyen Papa, rahatlık ve huzurun önemine dikkat çekti.