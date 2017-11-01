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Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum

Katoliklerin 80 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis, Catholic TV2000 programında zaman zaman dua ederken uyuyakaldığını itiraf etti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:15
Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum

"Bazen dua ederken uyuyakaldığım bile oluyor. Rahibe Teresa da bunu yapıyordu. "Tanrı aslında kendisine dua edilirken birilerinin uyuyakalmasından hoşlanır" dedi.

Dua eden Hrıstiyanların kendilerini 'babalarının kucağında' gibi hissetmesi gerektiğini söyleyen Papa, rahatlık ve huzurun önemine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 17:15
  1. Rahibe Teresa
  2. Hrıstiyanlar
  3. Hristiyanlar
  • erolerol1 sa önce
    yalancı bunak uyku tatlı geliyor tanrı umrunda sanki
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