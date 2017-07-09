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Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli ittifaklar endişel verici

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hamburg'daki G20 zirvesini eleştirdi.

09 Temmuz 2017 Pazar 17:39
Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli ittifaklar endişel verici

Almanya'nın Hamburg kentinde dünya liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi iki günlük diplomasi maratonunun ardından sona erdi.

G20 zirvesini değerlendiren Papa, "Güçler arasındaki tehlikeli ittifaklar, dünyanın görünümünü bozuyor" dedi.

"YOKSULLARA ZARAR VERDİ"

Papa Francis, G-20’nin tehlikeli ittifaklar kurduğunu, yoksullara ve mültecilere zarar verdiğini söyledi. Katoliklerin Ruhani Lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirtti.

İTTİFAKLAR ENDİŞELENDİRİYOR"

Francis, "Amerikayla Rusya, Çinle Kuzey Kore, Rusya ile Esed rejimi gibi kurulan tehlikeli ittifaklar beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 17:39
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