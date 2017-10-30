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Papa yine ''Dinler arası diyalog'' dedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve Hristiyanlar arasında ''dinlerarası diyalog'' olmasını gerektiğini ifade etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:49
Papa yine ''Dinler arası diyalog'' dedi

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’da düzenlenen bir toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’nin de katıldığı toplantıda konuşan Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve Hristiyanlar arasında dinlerarası diyalogla katkıda bulunulması gerektiğini söyledi.

Papa'nın bu açıklaması 15 Temmuz Hain darbe girişimini geçekleştiren FETÖ'nün söylemlerini akla getirdi. Papa'nın bu çıkışının sonuçlarının neler olacağı merak ediliyor. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:49
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Katolik Kilisesi
  3. Avrupa
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