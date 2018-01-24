Papa tacizci piskoposu savunmaya devam etti

MÜNÜBE YILMAZ

Papa Francis, çocuklara tacizde bulunan Şilili piskoposun yargılanması için kanıt gerektiğini öne sürerek, tacizci psikoposu savundu. Şili ve Peru’ya yaptığı bir haftalık ziyaretten dönen Papa Francis, Şilili piskopos Juan Barros’un hakkında çıkan taciz olaylarından dolayı çok incindiğini söyleyerek, tacizci psikoposa destek çıktı. Papa, Latin Amerika’ya yaptığı gezide kendisine tacizci piskopos Barros ile ilgili soru yönelten gazeteciye bunun bir iftira olduğunu söyleyerek “ Piskopos Barros’u suçlayamam çünkü tacizde bulunduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bu yüzden onun masum olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulundu. 2010 yılında da yine Şili’nin başkenti Santiago’da, onlarca rahip ve piskopos yetiştiren ve Katolik kilisesinin önde gelen isimlerinden olan Peder Fernando Karadima’nın pek çok küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğundan dolayı kilise tarafından görevden alınmış fakat Karadıma için başlatılan soruşturma hakkında yeterli kanıt bulunamadığından dolayı bir yıl sonra kapatılmıştı. Karadima’nın yetiştirdiği piskoposlardan olan Barros, cinsel istismar iddialarını reddederken, görevden alınan Karadima’nın yetiştirdiği pederlerden biri, Karadıma kendisine tacizde bulunurken, öğrencisi Barros’un da olay yerinde öldüğünü iddia etti.