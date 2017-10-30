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Papa heykelinin haçı kaldırılıyor

Fransa'nın Ploërmel eyaletinde bulunan Papa 2. John Paul’un heykelindeki haç, 'laikliğe aykırı olduğu' iddiasıyla mahkeme kararıyla kaldırılıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
Papa heykelinin haçı kaldırılıyor

Fransa yüksek mahkemesi, heykelin üzerindeki haçın 'kilise ve devlet işlerinin ayrılması kanununu' ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme kararında Papa 2. John Paul’un ve üzerindeki kemerin kalabileceğini söyleyerek haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını istedi.

Yüksek mahkeme ayrıca 2006 yılından beri büyük tartışmalara yol açan davada Brittany komününün son yıllarda heykelin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürüten Ulusal Özgür Düşünce Federasyonu’na 3 bin euro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.

Polonya Başbakanı Beata Szydło ise 'sansürden kurtarmak' için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
  1. Polonya
  2. Yüksek mahkeme
  3. Fransa yüksek mahkemesi
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