Papa, güvenliği ret etti

Papa Franciscus, insanlarla arasına bariyer koymak istemediği için güvenlik önlemlerini artırmadan sıradan araçlarla seyahatlerine devam edeceğini söyledi.

Papa, güvenliği ret etti
Eklenme: 08 Ocak 2017, 23:07
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Papa Franciscus, bir saldırının hedefi olabileceğini farkında olduğunu fakat insanlara yakın olmak istediği için kurşun geçirmeyen araçlar veya yüksek güvenlik önlemleri olmadan seyahatlerine devam edeceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre kurşun geçirmez limuzinler kullanan seleflerinin aksine Papa Franciscus uluslararası seyahatlerinde sıradan araçlar kullanıyor.

Papa, İtalyan yazar Andrea Tornielli'nin yeni kitabının girişinde, "Mevcut riskin bilincindeyim. Belki umursamazım ama şunu söylemeliyim ki kendi adıma korkum yok. Fakat benimle birlikte seyahat edenler ve hepsinden önce ise farklı ülkelerde görüştüğüm insanların güvenliği için her zaman endişeleniyorum. Her zaman deli bir adamın cüretkar hamlesine dair risk var. Ama Tanrı daima orada." ifadelerini kullandı. 

Güvenlik ihtiyacını anladığını ve güvenlik güçlerine de minnettar olduğunu belirten Papa Franciscus, bir psikoposun papaz ve baba olduğunu, onunla insanlar arasında çok fazla bariyer olmaması gerektiğini belirtti.

 
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