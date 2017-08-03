Panikle yüzlerce kişi kuyruğa girmişti… En yetkili isim konuştu!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, İstanbul’da meydana gelen sel, doludan 5 gün sonra hasar ihbarı yapılamayacağı iddialarını anımsatarak, “5 gün içerisinde ihbarı yapmayınca hakkını kaybetmiş gibi bir durum yoktur. Hiçbir sigorta şirketimiz böyle bir uygulamaya gitmez.” dedi.

Çağlar, 2016 yılında meydana gelen afetlerin yüzde 92’sinin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan hasarların tutarı 37 milyar dolara ulaşmış vaziyette. 18 Temmuz’daki İstanbul’daki selde, 7 bin adet hasar dosyasıyla 116 milyon TL, 21 Temmuz’daki Gökova depreminde 800 hasar dosyasıyla 12 milyon TL, 27 Temmuz’daki İstanbul’daki sel ve doludan 22 bin hasar dosyasıyla 168 milyon TL hasar ihbarı ile karşı karşıyayız. Bu hasar rakamının belki de 2 kat artmasını beklemek gerekir. 5 gün içerisinde ihbar edilmesi bizim müşteri ile yaptığımız sözleşmenin bir doğalıdır. Ama Ticaret Kanunun 1420. Maddesinde 2 yıllık hak düşürücü süre vardır. 5 gün içerisinde biz hasarın büyümesini önlemek adına normal zamanlarda bunu ifade ederiz. Ama 5 gün içerisinde ihbarı yapmayınca hakkını kaybetmiş gibi bir durum yoktur. Hiçbir sigorta şirketimiz böyle bir uygulamaya gitmez. Sigorta poliçeleri sanıldığı kadar pahalı değil.”