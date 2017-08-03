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Panikle yüzlerce kişi kuyruğa girmişti… En yetkili isim konuştu!

TSB Başkanı Çağlar “(Sel, dolu nedeniyle sigorta şirketlerine hasar ihbar süresi) 5 gün içerisinde ihbarı yapmayınca hakkını kaybetmiş gibi bir durum yoktur. Hiçbir sigorta şirketimiz böyle bir uygulamaya gitmez” dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:15
Panikle yüzlerce kişi kuyruğa girmişti… En yetkili isim konuştu!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar,  İstanbul’da meydana gelen sel, doludan 5 gün sonra hasar ihbarı yapılamayacağı  iddialarını anımsatarak, “5 gün içerisinde ihbarı yapmayınca hakkını kaybetmiş  gibi bir durum yoktur. Hiçbir sigorta şirketimiz böyle bir uygulamaya gitmez.”  dedi. 

Çağlar, 2016 yılında meydana gelen afetlerin yüzde 92’sinin iklim  değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan hasarların tutarı 37 milyar  dolara ulaşmış vaziyette. 18 Temmuz’daki İstanbul’daki selde, 7 bin adet hasar  dosyasıyla 116 milyon TL, 21 Temmuz’daki Gökova depreminde 800 hasar dosyasıyla  12 milyon TL, 27 Temmuz’daki İstanbul’daki sel ve doludan 22 bin hasar dosyasıyla  168 milyon TL hasar ihbarı ile karşı karşıyayız. Bu hasar rakamının belki de 2  kat artmasını beklemek gerekir. 5 gün içerisinde ihbar edilmesi bizim müşteri ile  yaptığımız sözleşmenin bir doğalıdır. Ama Ticaret Kanunun 1420. Maddesinde 2  yıllık hak düşürücü süre vardır. 5 gün içerisinde biz hasarın büyümesini önlemek  adına normal zamanlarda bunu ifade ederiz. Ama 5 gün içerisinde ihbarı yapmayınca  hakkını kaybetmiş gibi bir durum yoktur. Hiçbir sigorta şirketimiz böyle bir  uygulamaya gitmez. Sigorta poliçeleri sanıldığı kadar pahalı değil.”

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:15
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