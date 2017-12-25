Panik Atak nedir, belirtileri,nelerdir?

Psikolojik sorunlarla ya da bazı hastalıklarla birlikte görülebilir. Hasta ani bir nöbette tamamen korku içindedir. Öleceğini, kalbinde bir sorun olduğunu, kalp krizi geçireceğini düşünür. Atak 10 dakika içinde en şiddetli halini alır. Hasta panik içinde doktora başvurur. Bayılacağını, çok kötü şeyler olacağını düşünür. Yarım saat kadar sonra atak geçmeye başlar. Kişi kendini çok yorgun ve bitkin hisseder. Hiç bir şey yapmak istemez. Tahammülü kalmamıştır, yalnız kalmak istemez. Birinin yanında kendini güvende hisseder.

PANİK ATAĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Panik atağın 13 tane belirtisi vardır. Bunlardan en az 4 tanesi varsa panik ataklı olma ihtimali fazladır.

-Çarpıntı, kalbin sert ve fırlayacakmış gibi atması,

-Terleme (ateş basması, üşüme),

-Titreme,

-Nefes almada güçlük, boğulma korkusu, tıkanma,

-Baş dönmesi, bayılacağını düşünme,

-Bulantı, geğirme, karın ağrısı çekme,

-Nefesi kesilmek, aldığı havanın yetmediğini düşünerek derin nefes alma,

-Göğüs sıkışması, ağrı,

-Kendini hissedememe,kendine yabancılaşma, algılama güçlüğü (depersonalizasyon),

-Çevrenin gerçek olmadığını düşünme (derealizasyon),

-Ölmekten korkmak,

-Çıldıracağını düşünmek, başkasına zarar verme korkusu,

-Vücutta uyuşma, karıncalanma.

PANİK ATAK KİMLERDE GÖRÜLÜR? KİMLER RİSK ALTINDA?

Toplumda görülme sıklığı yüzde 1-3 arasında değişmektedir. Genelde yirmili yaşlarda olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Kadınlarda görülme ihtimali biraz daha fazladır. Genetik özellikler de etkilidir. Yakın akrabalarında panik bozukluk olanlarda görülme sıklığı daha çoktur.

Bazı insanlar kendilerini toplumda ifade etmekten çekinirler. Sürekli baskı altında yaşayanlar, içine kapanık, sorunlarını kimseyle paylaşmayanlar asosyal bir hayat süren kişilerde görülebilir. İnsanın kendi dürtülerini baskılaması yanlıştır. Öfkesini, üzüntüsünü, cinselliğini dışa vurmak zorundadır. Bunların baskılanması ya da başkaları tarafınfan engellenmesi panik bozukluğa neden olur.

Bağımlılık yapan maddeleri kullanan kişiler, kendini suçlu hissedenler, sorunları kafasına çok takan kişiler, mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olanlarda panik bozukluk görülebilir.

Bir panik atak hastasına söylememeniz gereken 5 söz

"İyisin."

O anda karşınızdaki kişi aslında iyi değildir. Panik atak kişinin tepkisini kontrol etmek konusunda sıkıntıya sokar. Bu nedenle kişinin yaşadığı endişe miktarını arttırıyor olabilirsiniz. İyisin dedikçe ona kötü olmayı hatırlatıyorsunuz.

"Sakin olmaya çalış!"

Aniden ortaya çıkan panik ataklar birkaç dakika ya da daha uzun sürebilir. Bu durumla düzenli olarak karşı karşıya kalan kişi psikoloğundan bununla başa çıkmanın yollarını öğrenebilir ama bu gerçekten üstesinden gelmesi zor bir durumdur. Yani karşınızdaki sakin olabilseydi olurdu bu nedenle bunu durmadan tekrarlamayın.

"Endişelenme."

"Düşünme" veya "Bu konuda endişelenme" gibi sipariş cümleler aslında panik atakları daha da kötüleştirebilir. Uzmanlar "Beynimize bir şey hakkında düşünmemesini veya düşünmeyi bırakmasını söylersek, bunu aslında beynimiz için vurgulamış oluruz" diyor. Yani bu sözün paradoksal bir etkisi var.

"Boş ver."

Birine güçlü ol ya da erkek ol gibi cümleler söylemek o kişinin zayıf olduğu ya da duygularının üstesinden gelemediği anlamına gelir. Bu nedenle karşınızdaki kişi onu küçümsediğinizi düşünebilir. Bu tür sözler durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle ona karşı nazik olun ve yanlış şeyler söylememeye dikkat edin. Kaynak: Doğan Burda