Panik atak belirtileri nelerdir?

- Gözlerin kararması

- Kalp çarpıntısı

- Titreme

- Göğüs sıkışması

- Mide bulantısı

- Üşüme

- Vücutta uyuşma

- Terleme

- Nefes almada güçlük

- Ateş basması

- Çarpıntı

- Baş dönmesi

Panik atağın nedenleri nelerdir?

- Stres

- Sara hastalığı (epilepsi)

- Akciğer ve kalp hastalıkları

- Vitamin eksikliği

- Kafein

- Tiroid bezindeki sorunlar

- Adrenalin salgılanması

- Kan şekerinin düşmesi

- Kansızlık

- Beyinde oluşan tümör

- İlaçların yan etkisi

- Kapalı ve kalabalık yerlerde bulunma

- Depresyon

- Uyuşturucu kullanımı

Panik atak sırasında ne yapılmalı?

Öncelikle bir yere oturarak sakinleşmeye çalışın. Kendinize bunun sadece bir atak olduğunu, korkulacak bir durum olmadığını söyleyin. Atak sırasında üzücü, heyecanlandırıcı tartışmalardan kaçının. Kafeinli içeceklerden, sigara ve alkol kullanımından da uzak durun. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Atak sırasında derin nefes almayın. Aksi takdirde şikayetler artabilir. Nöbet geçene kadar bir torbaya soluk alıp verin.

Panik atak nasıl tedavi edilir?

Panik atak tedavisinde genellikle ilaç ve terapiler bir arada kullanılır. Tedavi süreci boyunca hedef, kişiyi fobilerinden olabildiğince arındırarak panik atakların neden olduğu kaygı ve çarpıntı gibi belirtileri hafifletmektir.

Terapiyle birlikte, doktorunuzun önereceği antidepresan, sakinleştirici ve serotonin seviyesini arttıran ilaçlar ile korkular büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Diğer tedavi seçenekleri ise şunlardır:

- Uyunulan ortamın karanlık olmasına ve çok sıcak olmamasına dikkat edin

- Düzenli olarak spor yapın

- Sigarayı kesinlikle bırakın

- Uyuduğunuz ortamda televizyon seyretmeyin

- Düzenli uyku uyuyun

- Stresten uzak durun

- Kafeinli içeceklerden uzak durun