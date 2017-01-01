Cloudflare

Panik atak nasıl tedavi edilir?

Nedeni belirlenemeyen yoğun bir kaygıyla başlayan panik ataklar sırasında kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, göz kararması ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Panik atak nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 01 Ocak 2017, 15:19
Bu haber 48 kez okundu

Panik atak belirtileri nelerdir?

- Gözlerin kararması

- Kalp çarpıntısı 

- Titreme

- Göğüs sıkışması

- Mide bulantısı

- Üşüme

- Vücutta uyuşma

- Terleme

- Nefes almada güçlük

- Ateş basması

- Çarpıntı

- Baş dönmesi

Panik atağın nedenleri nelerdir?

- Stres

- Sara hastalığı (epilepsi)

- Akciğer ve kalp hastalıkları

- Vitamin eksikliği

- Kafein

- Tiroid bezindeki sorunlar

- Adrenalin salgılanması

- Kan şekerinin düşmesi

- Kansızlık

- Beyinde oluşan tümör

- İlaçların yan etkisi

- Kapalı ve kalabalık yerlerde bulunma

- Depresyon

- Uyuşturucu kullanımı

Panik atak sırasında ne yapılmalı?

Öncelikle bir yere oturarak sakinleşmeye çalışın. Kendinize bunun sadece bir atak olduğunu, korkulacak bir durum olmadığını söyleyin. Atak sırasında üzücü, heyecanlandırıcı tartışmalardan kaçının. Kafeinli içeceklerden, sigara ve alkol kullanımından da uzak durun. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Atak sırasında derin nefes almayın. Aksi takdirde şikayetler artabilir. Nöbet geçene kadar bir torbaya soluk alıp verin.

Panik atak nasıl tedavi edilir?

Panik atak tedavisinde genellikle ilaç ve terapiler bir arada kullanılır. Tedavi süreci boyunca hedef, kişiyi fobilerinden olabildiğince arındırarak panik atakların neden olduğu kaygı ve çarpıntı gibi belirtileri hafifletmektir.

Terapiyle birlikte, doktorunuzun önereceği antidepresan, sakinleştirici ve serotonin seviyesini arttıran ilaçlar ile korkular büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Diğer tedavi seçenekleri ise şunlardır:

- Uyunulan ortamın karanlık olmasına ve çok sıcak olmamasına dikkat edin

- Düzenli olarak spor yapın

- Sigarayı kesinlikle bırakın

- Uyuduğunuz ortamda televizyon seyretmeyin

- Düzenli uyku uyuyun

- Stresten uzak durun

- Kafeinli içeceklerden uzak durun

 
EtiketlerPanik atakPanik atak nasıl tedavi edilir?Panik atak sırasında ne yapılmalı?Panik atağın nedenleri nelerdir?Panik atak belirtileri nelerdir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Saldırının ardından provokasyonlar başladı!
  • Azerbaycan’dan Türkiye mesajı: Son derece öfkeliyiz!
  • Reina'nın sahibi herkesi şoke eden o iddiayı yalanladı!
  • TSK'dan Ortaköy saldırısıyla ilgli flaş açıklama!
  • Elektrik kesintisinde terör şüphesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş 'terör saldırısı' açıklaması
  • Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…
  • Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!
  • Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
  • Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
  • Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
  • Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
  • Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı
  • İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
  • Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!
  • Gazinocu çocuğu Mehmet Aslan'dan Erdoğan'a hakaret!
  • Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
  • Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
  • Provokatör ve teröristleri siber ihbar hattından Emniyet'e bildirin!
  • Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Sınırda yakalandı
  • "Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"
  • Görmez: Mekanın farkı yok, hedef millettir!
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Panik atak nasıl tedavi edilir?Panik atak nasıl tedavi edilir?

Nedeni belirlenemeyen yoğun bir kaygıyla başlayan panik ataklar sırasında kalp…

﻿Dil paslanmasının nedenleri nelerdir?﻿Dil paslanmasının nedenleri nelerdir?

Dil paslanması neden olur? Detayları haberimizde!

Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?

Dünya üzerinde her yıl 3 milyon bebek doğmadan hayatını kaybetmektedir.…

Ses teli iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?Ses teli iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?

Ses telleri iltihabı genellikle kendiliğinden iyileşebilen, solunum zorluğuna yol açan…

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tıpta onychophagia adıyla bilinen tırnak yeme alışkanlığı, çocuklarda ve yetişkinlerde…

Kemik iltihaplanmaları neden olur?Kemik iltihaplanmaları neden olur?

Tıpta osteomiyelit adıyla bilinen kemik iltihaplanmaları genellikle 12 yaş altı…

Ayaklardaki hangi sorun, hangi hastalığın habercisi?Ayaklardaki hangi sorun, hangi hastalığın habercisi?

Ayaklarınız her zaman soğuk ya da kaşınıyor mu? Tırnaklarınızın renginde…

Osteoartrit nedir? Nasıl tedavi edilir?Osteoartrit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Halk arasında ‘eklemlerin aşınması’ veya ‘kireçlenmesi’ olarak bilinen ostoartrit, genellikle…

Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Kulakta dolgunluk hissi, yüksek ateş, ishal, işitme sorunları, geçici sağırlık,…