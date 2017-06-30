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Pancar üreticisi bu yıl rekor bekliyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesindepancar üreticileri bu yıl yağan yağmurlardan dolayı rekor düzeyde ürün bekliyor.

30 Haziran 2017 Cuma 12:24
Pancar üreticisi bu yıl rekor bekliyor

Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde hububat ve baklagillerden sonra ekim alanı en büyük olan ürün 35 bin dekar ileşeker pancarıdır. Dekar başına 7 ton beklentimiz vardır. Bu rakam geçtiğimiz yıllarda dekar başına 4 tona kadar düşmüştür. İlçe ekonomisine yaptığı katkı açısından oldukça önemli bir ürün olan şeker pancarı sadece ilçe çiftçimiz için değil, Kütahya şeker fabrikası içinde önemlidir. Fabrikanın sözleşmeli üretim alanının yüzde 69’uAltıntas İlçe sınırlarındadır. Masrafı fazla olan seker pancarında bu yılki yağışlar sayesinde veriminde yükselme ve masraflarda azalma olmuştur.Çiftçilerimiz için bereketi bir sezon olması inancımız vardır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:24
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