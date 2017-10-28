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Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener’in kurucu Genel Başkanı olduğu İyi Parti’ye ilişkin açıklamada bulundu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:43
Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı

Osman PamukoğluMeral Akşener’in partisinden teklif gelip gelmediği yönündeki soruya “Bana böyle bir teklif gelmedi” cevabını verdi.

1990'larda görev yaptığı Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen HEPAR onursal genel başkanı Pamukoğlu, Röportajlık’tan Uğur Temel’e konuştu.

Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna ise Osman Pamukoğlu’nun yanıtı şöyle: “Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat…

Osman Pamkuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız red mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum” diye cevap verdi.

Pamkuoğlu, daha önce de bir televizyon programındaki açıklamasında Meral Akşener’den teklif gelmesi durumunda görüşebileceğini söylemişti.

Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’

(internethaber)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 11:43
  1. Meral Akşener
  2. Osman Pamukoğlu
  3. İyi Parti
  4. HEPAR
  5. HEPAR Genel Başkanı
  • Adanalı Adanalı 38 dk önce
    Adam gibi adam Osman Paşa teröristle pazarlık olmaz kafasına sıkılır.
  • habil sünbülhabil sünbül39 dk önce
    al birini vur ötekine , tencere tava... , davul bile dengi dengine,daha buna benzer birçok atasözleri var söylenecekte neyse bunlardan bir cacık olmaz...Olsa olsa ortaya karışık olur...birde giden oylar CHP den olacağı için çok da güzel olur...İlk yapılan anketlerde yüksek çıkabilir nedenine gelince tüm REİSkarşıtları Akşenere vereceğiz derler manüpilasyon, algı, kafa karışıklığı yaratmak ve karasızları etkilemek için seçim zamanı gelince herkes yine kendi partilerine dönerler birde bakarsın ki oylar düşmüş ondan sonra başlarlar yaygaraya ve YSK ya bel altı vurmaya başlarlar...Kısaca olay budur...
  • ErolErol49 dk önce
    Osman asgerken pkk ya karsi savasiyordu sivilde pkk yandasi fetocu oldu bu adamin vatan sevgisi hic olmamis ici pislikmis
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 1 sa önce
    Teklif gelse koşarak gideceksin osman. Bu işler sana gore değil osman. Biz seni en iyisi terörle mücadele ile hatırlayalım.Üç beş dönüm bostan en iyisi yan gel yat osman. Anladınmi osman?
  • hercaihercai1 sa önce
    Konumun ne? Kibir!
  • Iyiyiz iyiIyiyiz iyi2 sa önce
    Osman pasa degerli bir komutan ve cumhuriyetci bir onderdir.onuda aramizda gormek icin gereken yapilir.ama buyuk silahlar sona dogru ortaya cikacak.daha baslangic.hersey iyi olacak Allahin izni turk milletinin destegi ile.
  • RamazanRamazan2 sa önce
    Sen yaramazsın işlerine onlar amerikan mandası ariyor
  • ferruh ferruh 2 sa önce
    sana olmaz Osman. Sen işine bak.
  • Durali bozDurali boz2 sa önce
    Abattılar
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