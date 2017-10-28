Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı

Osman PamukoğluMeral Akşener’in partisinden teklif gelip gelmediği yönündeki soruya “Bana böyle bir teklif gelmedi” cevabını verdi.

1990'larda görev yaptığı Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen HEPAR onursal genel başkanı Pamukoğlu, Röportajlık’tan Uğur Temel’e konuştu.

“Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna ise Osman Pamukoğlu’nun yanıtı şöyle: “Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat…”

Osman Pamkuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız red mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum” diye cevap verdi.

Pamkuoğlu, daha önce de bir televizyon programındaki açıklamasında Meral Akşener’den teklif gelmesi durumunda görüşebileceğini söylemişti.

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(internethaber)