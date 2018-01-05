Pamukluk Barajı yıl sonunda bitecek

Mersin’in en önemli yatırımlarından biri olan PamuklukBarajı ile 184 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Sulamanın yanında enerji ile su baskınlarına karşı da önemli bir görev üstlenecek olan baraj ayrıca merkez ilçeler ile Mersin-Tarsus arasındaki 15 yerleşim yerine yıllık 127 milyon metreküp içme suyu verecek. Baraj bittiğinde su verilecek ilçelerin 2060 yılına kadar hem içme hemde sulama suyu sıkıntısı çözüme kavuşmuş olacak. Hem sulama hem de içmesuyu alanında fayda sağlanacak barajdan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Pamukluk Barajı’nın tamamlanmasıyla 9 bin 776 kişiye ek istihdam oluşturulurken, yılda 131 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajın yüzde 82'si tamamlanırken, iletim tünelinin açılışı yapıldı.

Yağmurlu havada gerçekleşen açılışa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ile Hacı Özkan, DSİ yetkileri ile çalışanlar ve muhtarlar katıldı. Açılışta Vali Su, DSİ Bölge Müdüründen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada konuşan Vali Su, Pamukluk Barajı'nın Mersin için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. DSİ'nin Mersin'e birçok yatırımı olduğunu söyleyen Su, "Baraj, gölet, sulama ve içme suyuna yönelik yatırımlar devam ediyor. Pamukluk Barajı Mersin için hem içme suyu hem de sulama suyu açısından çok önemli bir baraj olacak. Hem sulama hem de içme suyunun geçeceği iletim tünelini bugün bitiriyoruz. Yaklaşık 4 bin 618 metre uzunluğunda bir tünel. İçinden suyu vereceğiz. Bununla birlikte yaklaşık 184 bin dekar araziyi sulayacağız. Yine bu tünelle beraber, isale hatları tamamlandığı zaman merkez ilçeler ile Mersin-Tarsus arasında bulunan 15 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını da 2060 yılına kadar da çözmüş olacağız. Bu barajla birlikte mevcut su potansiyeline her yıl 127 milyon metreküp daha eklemiş olacağız" diye konuştu.

"Bu yılın sonunda inşallah barajımız bitmiş olacak"

Tünelin 50 milyon liraya ihalesi yapıldığını söyleyen Su, "Bugün son metresini bitirerek, tüneli açacağız. Pamukluk Barajımız inşallah bu yılın sonunda bitmiş olacak. Tüneli şimdi bitiriyoruz. Bundan sonra sulama ve içme suyuyla ilgili isale hatlarıyla ilgili çalışmaların yapımı devam ediyor. Bittiği zaman 184 bin dekar arazi suyla buluşmuş olacak. Ayrıca su verilecek ilçeler her yıl 127 milyon metreküp suya kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pamukluk Barajı iletim tünelinin son metresi açıldı ve tünel bitirilmiş oldu. Tünel açmada çalışan personel tünelden çıkarak, Türk bayrağı açtı.