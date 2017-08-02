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Pamukkale Belediyesi’nden Akköy’e yatırım

Pamukkale Belediyesi, Akköy Mahallesi’ne yaklaşık maliyeti 750 bin liralık yatırım gerçekleştiriyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:09
Pamukkale Belediyesi’nden Akköy’e yatırım

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Akköy girişinin asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından, Akköy-Karahayıt arasındaki 3 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Başkan Gürlesin, “DESKİ’nin altyapı çalışmalarını bitirdiği Akköy’ün girişinin sıcak asfaltını tamamladık. Ardından da yol çizgileri ile bisiklet yolunun boyama çalışmalarını gerçekleştirdik. Şimdi de mahallemizin ve bölgemizin güzelliğine güzellik katacak, alt yapı çalışması tamamlanan Akköy-Karahayıt arası 3 kilometreli yolda asfaltlama çalışmalarına başladık. Yaklaşık maliyeti 750 bin TL’lik olan çalışmalarımız tamamlandığında, Akköy bisiklet yolu Karahayıt ile birleşmiş olacak. Akköy yatırımlarımızın yoğun olduğu yerlerden biri konumunda. Biz vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürmesi için gereken çalışmaları yapmak için mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızla, yatırım ve eserlerle Akköy,çok daha iyi bir konuma ulaşacak” dedi.

“Turizm bölgesi daha da güzel olacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale ve Karahayıt ile birlikte Akköy’ü de turizm alanı olarak gördüklerini ifade ederek, “Dünya’nın en gözde doğal güzelliği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ile doğal termal suyun içinde yer aldığı bölgemize yakışmayan yollarda, yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ağırlık verdiğimiz konulardan biri de ilçemizin turizm açısından gelişmesi. Bu anlamda da Pamukkale-Karahayıt-Akköy bölgemizde ki çalışmalarımız devam edecek.” Başkan Gürlesin, göreve geldikten sonra ki süreçte, Akköy’e önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, daha ilk yıl, 1 milyon liralık yatırımla Akköy Kapalı Pazaryeri’ni halkın hizmetine sunduklarını belirtti. Pamukkale-Akköy yol çalışması da aynı yılda tamamlandığını ve toz-çamur içinde olan ara yollarımıza kilit taşı kapladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:09
  1. UNESCO
  2. Çal
  3. Pamukkale
  4. Pazaryeri
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