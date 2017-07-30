Palet fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde T.A.’ya ait palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 itfaiye aracının yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında paletlerin bir kısmı ve iş yerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangında fabrikanın yan tarafında bulunan yem dükkanı da zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.