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Palandöken, raitingcileri ağır bir dille eleştirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının inandırıcılığını kaybettiğini belirtti.

26 Ocak 2018 Cuma 09:12
Palandöken, raitingcileri ağır bir dille eleştirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, “Üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olmamıza rağmen, ekonomik verileri daha düşük ülkelerin kredi notu bizden yüksek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin bu büyümesini göz ardı ederek inandırıcılığını kaybetti” ifadesini kullandı.

Palandöken, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olmasına rağmen kredi notlarında değişim yapılmadığına dikkati çekti. Türkiye’nin 2017’nin 3. çeyreğinde yakaladığı yüzde 11,1’lik büyüme performansını hatırlatan Palandöken, “Bu rekor büyümenin yatırımları daha da artıracağını belirtmiştik fakat uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altında tutup, tüm bu gelişmeleri dikkate almıyor” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, gelişmekte olan ülkelerden birçoğunun makro ekonomik verilerinin Türkiye’den kötü olmasına rağmen kredi notlarının yüksek olduğuna işaret ederek, bu durumun uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının ekonomik değil, siyasi olduğunu gösterdiğini bildirdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:12
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  2. Bendevi Palandöken
  3. Palandöken
  4. Üçüncü çeyrek
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