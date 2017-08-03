Palandöken: Kaçak sigaranın yerini açık tütün aldı

Yasa dışı tütün ticaretiyle sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde 2014 yılında yüzde 20,7 boyutlarına gelen kaçak sigara ticareti devletin yoğun mücadelesi ile yüzde 12,8’lere kadar geriledi. Ancak şimdi de yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün ve bu tütünle doldurulan yasa dışı ürünlerin satışları patladı. Devletimizi ve esnafımızı büyük gelir kaybına uğratan yasa dışı tütün satışıyla mücadelede üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

“Kaçak sigara satışlarıyla hız kesmeden mücadele edilmeli”

Kaçaklıkla ve özellikle sigara kaçakçılığıyla mücadelenin sürekli devam etmesi gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, “Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele verilerine göre 2015 yılında 143 milyon 400 bin paket kaçak sigara yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ücretsiz Alo 136 İhbar Hattı’na ise 2015 yılında gelen 33 bin çağrıyla, yaklaşık 40 milyon 320 bin TL’lik kaçakçılık ortaya çıkarıldı. Sigara kaçakçılığına karşı gösterilen başarının aynı kararlılık ile açık tütün için de hayata geçirilmeli. Son bir yılda yasa dışı açık tütün satışı yapan işletme sayısı yüzde 60 artış gösterdi” diye konuştu.

“Kaçak sigaranın yerini açık tütün aldı”

Kaçak sigaranın yerini makaron denilen filtreli kağıtlarla yapılan açık tütün satışlarının aldığına dikkati çeken Palandöken şunları söyledi: “Sabit ve mobil tezgahlar, internet üzerinden pazarlama, evlere servis ve tamamen farklı iş kolundaki dükkanlar aracılığıyla da kayıt dışı sarmalık tütün satışı yapıldığı göz önüne alınırsa, kayıt dışı ticaretin boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Yasalarımıza göre açık tütünün ticari olarak satılması ve makaron denilen filtreli kağıda sarılarak sigara şeklinde satılması yasak. Ne yazık ki bu yasağa uyulmuyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre 2015 yılında piyasada arz edilen makaron sayısı 8,7 milyar adet iken, 2016 yılında bu rakam yüzde 210 artarak, 19 milyara çıktı. Uzmanlara göre yasal makaronun 13,7 milyarı yasa dışı açık tütünle doldurularak piyasaya sürüldü.”

“Kaçak satışlarla devletimiz de esnafımız da zarara uğruyor”

Palandöken, “Kaçak sigara ve yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün ticaretinden devletin 2016 yılında 8,5 milyar TL vergi kaybına uğradığı tahmin ediliyor. Ayrıca yasal sigara satış ve dağıtımında çalışan distribütör, toptancı ve yaklaşık 150 bin bakkal ve esnafımız büyük maddi zarara uğruyor. Dürüstçe ekmeğini kazanmak için alın teri döken esnafımız mağdur oluyor. Yasa dışı tütün satışlarının kökten çözümü için, caydırıcılığı sağlayacak bir takım yaptırımları öngören yasal düzenlemelerin de yapılmasını bekliyoruz. Tüketicilere de bu noktada önemli bir sorumluluk ve görev düşüyor. Lütfen kaçak sigara ve tütün almayın. Bu konuda tüm halkımızı ve esnafımızı duyarlı olmaya çağırıyorum” diyerek vatandaşları uyardı.