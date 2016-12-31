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Palandöken: Esnafa aidat yükü yok

Türkiye Esnaf ve Sanatlar konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken," 2016 yılında asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 30'luk artış esnaf ve sanatkarımıza yansıtılmamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda TESK Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile esnaf ve sanatkarlarımızın ödemek zorunda oldukları kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 2017 yılında da artırılmadan 2015 yılı tutarları üzerinden uygulanmaya devam edecektir" dedi.

Palandöken: Esnafa aidat yükü yok
Eklenme: 31 Aralık 2016, 11:53
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TESK'in 2016 yılında uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin, 2017 yılında da uygulanmasına ilişkin almış olduğu karar uyarınca hazırladığı 'Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlandı.

“Asgari ücretteki yüzde 38'lik artış esnafa yansıtılmadı"
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2016 yılında asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 30'luk artış esnaf ve sanatkarımıza yansıtılmamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda TESK Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile esnaf ve sanatkarlarımızın ödemek zorunda oldukları kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 2017 yılında da artırılmadan 2015 yılı tutarları üzerinden uygulanmaya devam edecektir. Esnaf ve sanatkarlarımızı ekonomik bakımdan zor durumda bırakmamak için 2015 yılı için belirlenen esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar değiştirilmeden aynen devam ettirilmesi kararını almış bulunuyoruz. Bu şekilde son iki yılda yaklaşık yüzde 38 oranındaki artışı esnafımıza yansıtmamış oluyoruz" diye konuştu.

“Esnafımızın yükünü artırmadık"
Ülkemizde ekonomik ve sosyal hayatın çok önemli bir kesimini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımızın üzerlerindeki yükün daha da artırılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını kaydeden Palandöken, “2016 yılında aldığımız karar 2017 yılında da aynı şekilde devam edecektir. Bu durumda esnaf ve sanatkarın 2017 yılında ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 1. Grup odalarda (Ankara, İstanbul ve İzmir) illerindeki odalarda 318 bin TL olarak uygulanacak. İkinci grup odalarda toplam 29 il 255 bin TL ve üçüncü grup odalarda Büyükşehir Statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli 10 de 191 bin TL ve diğer kalkınmada öncelikli toplam 39 ilde ise 178 bin TL olacaktır" açıklaması yaptı.

 
EtiketlerİstanbulTürkiyeAnkaraİzmirTESKBendevi PalandökenPalandöken
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