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Palandöken: Bağ-Kurlulara teminatsız kredi bir şanstır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mali açıdan yeterli imkana sahip bulunmayanların, borçlarını yapılandırma imkanından faydalanamayanlar için verilen bu kredi bir şanstır. Vatandaşlarımız 31 Ağustos 2017 tarihine kadar bu imkandan bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve Ziraat Bankası şubelerine giderek faydalanabilir" dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 10:59
Palandöken: Bağ-Kurlulara teminatsız kredi bir şanstır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeniden yapılandırma kapsamındaki 4B'li (Bağ-Kur) vatandaşlardan mali açıdan yeterli imkana sahip bulunmayanlara, Ziraat Bankasından sunulan teminatsız kredinin "bir şans" olduğunu belirterek, vatandaşların 31 Ağustos 2017'ye kadar bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve Ziraat Bankası şubelerine giderek bu imkandan faydalanabileceklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, yeniden yapılandırma kapsamındaki Bağ-Kurlulara, borçlarını ödeyip emekli olabilmeleri için herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanma imkanı sağlandığını anımsattı.

Sigortalılara hazırlanan kanun kapsamına giren borçlarını 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılandırma ve 31 Ağustos 2017 tarihine kadar ödeme imkanı tanındığını hatırlatan Palandöken, konuyla ilgili olarak Birlik ve Federasyonlara genelgeyle gerekli duyurunun yapıldığını ve imzalanan protokolün ardından 90 bini aşkın Bağ-Kurluya emeklik yolunun açıldığını belirtti.

Palandöken, "Bu protokolle hem yaşını, sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacak hem de devlet alacağını tahsil etmiş olacak. Böyle bir anlaşmayla Bağ-Kurluların büyük çoğunluğu borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek. Şu an emekliliği gelmiş 90 bine yakın prim borçlusu Bağ-Kurlu var. Emekliliği gelip de prim yapılandırması yapacaklar için emekli maaşına bağlı düşük faizli kredi verilmesi Bağ-Kurlular için bulunmaz bir fırsat. Bu fırsatı emeklilik bekleyen tüm Bağ-Kurluların çok iyi değerlendirmesi kendi faydalarına olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çok önemli bir görevi en iyi şekilde ifa ettiğine işaret ederek, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolün prim borçları olması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanamayan Bağ-Kurlulara emeklilik imkanı sağlayacağına dikkati çekti.

Palandöken, "Mali açıdan yeterli imkana sahip bulunmayanların, borçlarını yapılandırma imkanından faydalanamayanlar için verilen bu kredi bir şanstır. Vatandaşlarımız 31 Ağustos 2017 tarihine kadar bu imkandan bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve Ziraat Bankası şubelerine giderek faydalanabilir. Bu yıl tahminen emeklilik bekleyen 90 bin Bağ-Kurlu emekli olabilmek için bankalardan kredi alacak ve emekli maaşından yapılacak kesinti ile borcunu ödeyecek. Bu düşük faizli kredinin çok yardımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 10:59
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