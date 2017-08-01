Pakistan’ın 18. Başbakanı Şahid Hakan Abbasi oldu

Pakistan Ulusal Meclis’i geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından Nawaz Şerif’in diskalifiye edilmesinin ardından bugün yapılan oylamayla eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi’yi Pakistan’ın 18. başbakanlığına seçti. Abbasi oylamada 339’a karşı 221 oy çoğunluğu aldı. Geçici başbakan olarak seçilen Abbasi, Punjab Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’in Ulusal Meclis’e girene kadar görevde kalacak.